東北季風襲 記得「左流右新」！新北65歲長者接種領小禮

為了提升保護力，長者踴躍施打疫苗。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕近期東北季風來襲，流感與新冠疫情提前升溫。新北市衛生局表示，新冠疫苗與流感疫苗即日起分階段施打，第1階段公費對象含65歲以上長者等11對象，新北市籍65歲長者接種疫苗可領取生活實用好禮。

衛生局表示，感染新冠或流感可能得到肺炎、多重器官衰竭、腦炎等併發症，嚴重時甚至可能致死。依據WHO、美國CDC及相關研究報告，同時接種季節性流感疫苗與新冠疫苗安全，減少就診次數並提升便利性，接種疫苗後約需兩週才有保護力，提醒民眾踴躍接種。

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衛生局指出，為鼓勵長者接種疫苗，新北市籍65歲以上長者至29區衛生所與社區接種站接種流感疫苗或新冠JN.1疫苗任1劑，可領取1份生活實用好禮，同時接種2種疫苗可領2份，請持身分證正本、健保卡於衛生所與社區接種站至現場領取。

衛生局提醒，民眾需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，完善保護力保護自己及家人朋友。

為鼓勵長者接種疫苗，新北市籍65歲以上長者接種流感或新冠疫苗，可獲得生活實用小禮。（新北市衛生局提供）

秋冬是流感與新冠好發季節，新北市衛生局鼓勵「左流右新」同時接種疫苗。（新北市衛生局提供）

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