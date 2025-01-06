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長期用力排便 小心痔瘡中風

2025/01/06 05:30
長期用力排便 小心痔瘡中風

▲王志堂醫師表示，肛門長期過度用力引發的外痔血栓，又稱為痔瘡中風。 （照片提供／樂生醫院）

文／王志堂

從事電子業的劉先生因常加班、作息不正常，已便秘多年。日前洗澡時在肛門口發現痔瘡，擔心可能誘發大腸癌，急忙就醫。

肛門長期過度用力引發的外痔血栓又稱為痔瘡中風，門診手術做出切口就可以消腫，但若長期置之不理，可能導致痔瘡變硬、變大，因此一旦形成，應盡早就醫處置，緩解疼痛，也避免痔瘡惡化。

劉先生因肛門刺痛、排便流血前來求診，以肛門鏡檢查後發現是外痔血栓。肛門微血管叢若長期處於高壓，微血管會逐漸擴張變形，血管周圍的結締組織也會跟著增生形成贅皮，形成痔瘡。當曲張的痔瘡血管被凝固的血液阻塞，可能導致局部發炎與腫痛，即是痔瘡血栓。

治療方式為將少量的麻醉劑注射於病人的血栓黏膜上，用針頭在黏膜上切1個小洞，完成外痔治療。由於血塊剛形成，輕輕一擠血栓就從切口跑出來，腫起來的血栓就會消失，不再有肛門疼痛感。

術後排便後建議以清水清洗肛門，若時間允許也可以在清洗後，溫熱水坐浴約5-10分鐘，泡完後再使用痔瘡藥膏局部擦拭肛門。維持肛門乾淨，也可以促進血栓復原。

誘發痔瘡形成血栓的原因很多，常見的原因如睡眠不足、熬夜、工作過於勞累等，都會導致身體狀況不佳使痔瘡血管擴張，血液更容易滯留於血管；腹部過度用力導致腹壓過大，如提重物或懷孕，或因便秘過度用力排便、腹瀉，也會導致痔瘡血栓的形成。如果痔瘡血栓形成超過3天，血栓可能已經變得較硬，血塊若過大無法完整取出，則需進一步做血栓切除。

規律的作息與運動可維持腸道正常蠕動功能，大量攝取高纖食物，以補充腸道纖維質，及足夠的水分，也可預防便秘和痔瘡血栓的形成。

（作者為衛福部樂生醫院一般外科醫師）

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