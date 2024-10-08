花蓮疫苗開打》鼓勵長輩「左流右新」 加送禮券

公費流感疫苗開打，小朋友勇敢打針不哭哭。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今（2024）年流感、新冠JN.1疫苗同步10月1日開打，雖施打第一週就遇到山陀兒颱風侵襲，花蓮首週仍有5000人已完成接種。花蓮縣衛生局表示，第一階段開放65歲以上長輩（原住民55歲以上）、學前幼兒等11類人員接種。花蓮縣府為鼓勵長輩在打流感疫苗的同時打新冠疫苗，還加碼送200元禮券，盼提高長輩接種率。

今年疾病管制署採購公費四價流感疫苗，中央配發花蓮縣共9萬劑使用，衛生局長朱家祥說，今年度公費流感疫苗廠牌共有5家，分別為賽諾菲、國光、東洋、高端、GSK廠牌疫苗；民眾接種疫苗之廠牌，將依「先到貨、先施打原則」安排接種；本年度疫苗共有4種不活化病毒株，包含2種A型（H1N1及H3N2）及2種B型（Victoria及Yamagata），不論公費或自費每批疫苗皆符合食藥署規範，請民眾安心接種。

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花蓮縣衛生局今天在縣府宣傳公費流感疫苗、新冠疫苗開打，疾病管制署東區管制中心主任簡大任也率先接種。（記者花孟璟攝）

花蓮縣衛生局今（8）天在縣府大禮堂舉辦流感疫苗接種宣傳活動，邀請老人會、幼兒園小朋友齊聚一堂，包括衛生福利部疾病管制署東區管制中心主任簡大任、花蓮縣副縣長顏新章、幼兒園小朋友都挽起袖子打預防針，小朋友打針一開始搞不清楚狀況，看到針筒逼近還是會嚇得哇哇叫，現場相當熱鬧。

衛生局長朱家祥說，今年公費流感疫苗第一梯次接種本月1日起跑，開放65歲（原民55歲）以上長者、學齡前幼兒、學生、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象接種；第2階段自11月1日起，流感疫苗開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，新冠疫苗則開放出生滿6個月以上民眾全面接種；呼籲符合公費接種資格民眾前往接種，他說「2種疫苗同時接種，可獲得雙重保護」，不須間隔時間接種，請民眾安心。

長輩罹患新冠疫苗是併發症高風險群，朱家祥說，為此花蓮縣府針對65歲以上長輩，加碼提供「打新冠疫苗送200元禮劵」，希望提升長輩接種意願。

花蓮縣今年獲疾管署配發9萬劑流感疫苗。（記者花孟璟攝）

朱家祥也說，目前13鄉鎮衛生所、合約醫療院所可以接種之外，也協調花蓮縣醫師公會整合醫療院所進入校園接種，希望在11月1日前完成全縣校園的流感疫苗接種；校園新冠疫苗接種部分則會先調查校園學生及家長的接種意願，預計11月1日安排入校接種；此外，花蓮縣政府今年照往例由教育處採購1500劑，供公私立高中職以下教職員工接種，12月也有疫苗商要捐贈花蓮縣2000劑，因此流感疫苗數量充足，往年花蓮縣每年分配到的劑量也都有打完，人口覆蓋率可到27％，高於全國的25％。

花蓮縣衛生局今天在縣府宣傳公費流感疫苗、新冠疫苗開打，呼籲符合公費資格民眾盡早接種。（記者花孟璟攝）

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