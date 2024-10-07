高醫公費雙疫苗快打站 今起至10/17接種免掛號費

符合資格民眾可持健保卡至高醫1樓故事館，經過醫師評估後，馬上就能接受疫苗接種，免掛號費且節省門診等待時間。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕因山陀兒颱風攪局，高雄醫學大學附設中和紀念醫院原定10月1日開設公費及新冠疫苗快速施打站，改於今（7）日起於高醫1樓故事館施打，採隨到隨打、免掛號費，可節省門診等待時間。

高醫指出，今年公費流感疫苗皆為四價疫苗，公費新冠疫苗則採取目前國內外主要流行疫情的JN.1病毒株進行預防。今早高醫院長王照元、副院長陳芳銘等響應今年「左流右新，健康安心」政策，率先帶頭接種流感及新冠疫苗。

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高醫今起至17日設流感及新冠疫苗快速施打站，高醫院長王照元（中）帶頭接種。（高醫提供）

高醫表示，流感與一般感冒不同，流感是因感染流感病毒所致，一旦受到感染，輕者會出現發高燒、肌肉痠痛、全身無力倦怠及咳嗽等症狀，嚴重者可能導致肺炎、器官衰竭或休克等併發症，危及生命。新冠肺炎則是因感染新冠病毒所導致，容易併發呼吸喘促等下呼吸道症狀，與流感相較之下，發展至重症的機率更高。孩童、孕婦、老年人、重大傷病及慢性疾病等皆是罹患重症的高危險群，接受疫苗注射是預防流感及新冠肺炎的最佳方式。

高醫流感及新冠疫苗快速施打站時間為10月7至17日（10月10日國慶日休息），週一至五上午8點半至12點、下午1點半至4點半，提供65歲以上成人、55歲以上原住民、具有潛在疾病者、醫事及防疫相關人員及6個月內嬰兒之父母等符合公費接種對象免費施打。注射站設立以外的時間，民眾也可洽詢家庭醫學科門診，或在各科門診就醫時順便施打。

另外，滿6個月以上至國小入學前幼兒，請至小兒科門診評估施打；孕婦則請至婦產科門診評估施打。需事先造冊的幼兒園托育人員、托育機構專業人員和畜牧養殖等動物防疫人員請至衛生所協調之合約院所進行接種。

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