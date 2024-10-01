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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中疫苗開打》今年流感重症及死亡增 官方促年輕族群接種

2024/10/01 14:21

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天開打。（記者蔡淑媛攝）

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天開打。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年公費流感、新冠JN.1疫苗今天（10/1）同步開打，台中市府今年共採購約81.5萬劑，校園接種今天也在台中二中開打，衛生局長曾梓展提醒，今年流感疫情併發重症及死亡是近3年最多，不乏年輕族群及未施打疫苗者，呼籲民眾踴躍接種，針對目前校園意願接種調查顯示，近7成5有意願施打流感疫苗，僅2成6要打新冠疫苗，他表示尊重，鼓勵在今年都能打完2劑。

衛福部中區防疫指揮官黃高彬指出，受到免疫負債影響，今年截至8、9月的流感重症人數去年整年度還要多，要到2026年才會恢復正常、與過去一樣，這1、2年仍有免疫負債，另外新冠疫情仍在持續，一旦感染新冠併發重症致死率是流感的11倍，如果同時感染流感、新冠則是4倍，提醒流感、及新冠JN.1疫苗都要接種。

曾梓展表示，今年是流感併發重症死亡最多，全國有368例，台中也有34例，不乏年輕族群、沒有打疫苗、也沒有慢性病者，統計過去校園流感接種率約7成，今年希望達到8成，會到學校、幼兒園集體接種，另外今年因應「左流右新」流感、新冠疫苗同步開打及提升防疫力，今年也首次結合鄰里系統發放疫苗接種通知單，到各里、各社區，舉行小型接種站。

今年首度實施流感、新冠疫苗同步開打，中市公費施打學生有32萬多人，陸續回收接種意願調查，74.2%同意接種流感疫苗（19萬8746人有約14.8萬人），同意施打新冠疫苗則約26.3%，（11萬4936人有約3萬1000人），預計校園流感接種到10月底、新冠可能到11月。

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天開打。（記者蔡淑媛攝）

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天開打。（記者蔡淑媛攝）

今天台中二中接種流感疫苗有1600多人占全校學生70%，新冠疫苗則約23%，台中市診所協會秘書長、耳鼻喉科醫師黃家昌表示，現場採兩種疫苗分區施打，讓疫苗正確打在師生身上，同時維持秩序好，施打也很踴躍，他說，現場未發現有學生接種後不適，學生反而常問接種品牌，他也提醒，不適合打疫苗為過去3天有發燒、呼吸困難等明顯不適，2是服用特殊藥物，如免疫抑制劑，要進一步評估，3為過去有嚴重接種過敏反應。

台中市今年採購公費流感疫苗79萬6860劑供市民接種，另自費採購1萬9000劑提供本市公私學校（含幼兒園）非公費教職員工接種，並採購4000劑給市府外勤防疫人員及提供給本市低收、中低收入戶免費施打。

今年疫苗2階段接種，第一階段今日起施打，第二階段則為11月1日開打，公費流感疫苗採購賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克等5家廠牌，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，不受理指定廠牌，將依對象採「隨機」安排方式提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打。

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天同步開打，台中二中施打踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天同步開打，台中二中施打踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天開打，約7成同意施打流感，另2、3成要打新冠。（記者蔡淑媛攝）

台中市校園流感、新冠疫苗接種今天開打，約7成同意施打流感，另2、3成要打新冠。（記者蔡淑媛攝）

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