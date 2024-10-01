苗栗疫苗開打》長輩同時接種「左流右新」送200元禮券

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年公費流感、新冠疫苗於今（1）日同步開打，苗栗縣政府也於今天上午在公館鄉福靈宮活動中心宣傳，縣長鍾東錦也帶頭接種，呼籲符合資格的鄉親踴躍接種「左流右新」一次施打2種疫苗，獲得雙重保護力，保護自己，也保護家人健康。

苗栗縣政府今年獲配13萬9000劑流感疫苗，自行採購2200劑供教師施打，5家廠商歷年來最多，分別是國光生技48%、賽諾菲26%、荷商葛蘭素史克11%、台灣東洋藥品9%，及高端6%，民眾可自由選擇接種。

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縣府衛生局表示，10月1日起開放第1階段公費施打流感、新冠疫苗的對象為醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、長期照護服務機構的受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至五專3年級的幼兒、學生、孕婦、6個月內嬰兒的父母、托育人員、具潛在疾病、罕見疾病與重大傷病者、禽畜動物防疫相關人員等。第2階段則自11月1日起，流感疫苗開放50至64歲成人、新冠疫苗開放6個月以上民眾（未列在第1階段實施對象）。

衛生局表示，為鼓勵長者踴躍施打，從10月1日起凡設籍苗縣的65歲以上長輩當日同時施打流感及新冠2種疫苗，即贈送200元商品禮券及隨機禮品1份。

疾管署北區管制中心主任巫坤彬也出席宣傳，他指出，秋冬季節是流感、新冠好發時期，施打疫苗是最好的預防方法，而且同時施打2種疫苗絕對安全，亦可降低併發重症的風險，希望民眾儘快接種。

縣長鍾東錦帶頭接種，呼籲符合資格的鄉親踴躍接種「左流右新」一次施打2種疫苗，獲得雙重保護力，保護自己，也保護家人健康。 （圖由縣府提供）

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