自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中出現首例本土麻疹！足跡遍及高鐵、手搖飲店、餐廳、坐公車

2025/01/04 15:05

衛生局公布台中市首麻診確診個案市內足跡，從上（12）月28日到31日，足跡包括高鐵台中站、公車159號、手搖飲店及餐廳，提醒民眾提高警覺。（衛生局提供）

衛生局公布台中市首麻診確診個案市內足跡，從上（12）月28日到31日，足跡包括高鐵台中站、公車159號、手搖飲店及餐廳，提醒民眾提高警覺。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中出現首例本土麻疹確診病例，為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，衛生局啟動防疫措施，初步掌握台中市接觸者共20人並公布確診個案市內足跡，從上（12）月28日到31日，足跡包括高鐵台中站、公車159號、50嵐及餐廳，提醒民眾提高警覺，留意自身健康狀況，若出現疑似麻疹症狀，請立即戴口罩並聯繫居住地衛生所安排就醫採檢。

衛生局長曾梓展表示，疫調發現該案為台中市30多歲男性，為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，1月2日於南部就醫後由南部醫院通報疑似麻疹，昨日經中央實驗室研判確定，目前仍在住院治療中。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。衛生局已初步掌握個案可傳染期間（113/12/28-114/1/5）位於台中的接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中，將依據疾病管制署規定，針對接觸者與個案最後一次接觸日去年12/31的隔日今年1/1起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

另該案於出疹前於台中市有公共場域及大眾運輸工具活動史，呼籲市民如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

曾梓展表示，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區；另提醒台中各級醫療院所於民眾就醫時，應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）機制，臨床醫師若發現病人疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位防治疫情。

衛生局呼籲，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲的幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，市民如規劃前往東南亞國家等流行地區，建議經醫師評估接種疫苗後再出國，降低感染風險。

出國時也應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

中市衛生局接種MMR疫苗是預防麻疹的有效方式。（資料照，疾管署提供）

中市衛生局接種MMR疫苗是預防麻疹的有效方式。（資料照，疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中