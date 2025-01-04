台中出現首例本土麻疹！足跡遍及高鐵、手搖飲店、餐廳、坐公車

衛生局公布台中市首麻診確診個案市內足跡，從上（12）月28日到31日，足跡包括高鐵台中站、公車159號、手搖飲店及餐廳，提醒民眾提高警覺。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中出現首例本土麻疹確診病例，為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，衛生局啟動防疫措施，初步掌握台中市接觸者共20人並公布確診個案市內足跡，從上（12）月28日到31日，足跡包括高鐵台中站、公車159號、50嵐及餐廳，提醒民眾提高警覺，留意自身健康狀況，若出現疑似麻疹症狀，請立即戴口罩並聯繫居住地衛生所安排就醫採檢。

衛生局長曾梓展表示，疫調發現該案為台中市30多歲男性，為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，1月2日於南部就醫後由南部醫院通報疑似麻疹，昨日經中央實驗室研判確定，目前仍在住院治療中。

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衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。衛生局已初步掌握個案可傳染期間（113/12/28-114/1/5）位於台中的接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中，將依據疾病管制署規定，針對接觸者與個案最後一次接觸日去年12/31的隔日今年1/1起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

另該案於出疹前於台中市有公共場域及大眾運輸工具活動史，呼籲市民如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

曾梓展表示，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區；另提醒台中各級醫療院所於民眾就醫時，應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）機制，臨床醫師若發現病人疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位防治疫情。

衛生局呼籲，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲的幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，市民如規劃前往東南亞國家等流行地區，建議經醫師評估接種疫苗後再出國，降低感染風險。

出國時也應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

中市衛生局接種MMR疫苗是預防麻疹的有效方式。（資料照，疾管署提供）

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