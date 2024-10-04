「左流右新」公費雙疫苗開打 胸腔帥醫院長親自接種

有「帥醫」之稱的胸腔病院長黃紹宗，率先示範「左流右新」公費雙疫苗的注射，籲請符合接種資格的對象儘速來施打。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕公費流感、新冠等雙疫苗開始施打，到衛生福利部胸腔病院也可接種。有「帥醫」之稱的衛生福利部胸腔病院院長黃紹宗率先注射，親自為「左流右新」示範，他呼籲符合資格的對象動作要快，保護自己與家人的健康。

黃紹宗強調，秋、冬是季節性流感的好發期，這是具有高度傳染力的疾病，症狀比一般感冒來得嚴重，且痊癒時間也相對較長。

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黃紹宗提到，流感病毒主要透過飛沫傳染，會有發燒、頭疼、肌肉痠痛、全身無力、喉嚨不舒服，以及咳嗽等明顯症狀，對於老幼、孕婦，還有免疫功能不全、具慢性疾病者等的影響更大

黃紹宗說，由於病程持續時間較長、爆發流行快速、散播範圍廣泛，有進一步引發肺炎、腦炎、心肌炎、腎臟病、中風，以及容易引起嚴重併發症與死亡的風險，不可輕忽。

黃紹宗表示，預防流感、新冠，要注意個人衛生習慣、落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，平時勤洗手，與其他人交談時儘量保持適當距離，而目前的治療方法仍以支持療法為主，因此降低重症最好的方法就是施打疫苗。

黃紹宗指出，胸腔病院全力配合公共衛生防疫政策的推動與執行，成立醫療團隊至學校注射流感、新冠疫苗，且積極於社區設置疫苗接種站，今年再增加機構住民族群，提供疫苗接種到點服務。

黃紹宗提醒，符合公費接種資格民眾儘速預約接種，2種疫苗同時接種，以降低流感及新冠病毒傳播的風險，保障自身與周遭親友的健康獲得雙重保護，「左流右新，健康安心」。

疫苗注射前，胸腔病院醫師郭弘誼為民眾進行問診評估。（胸腔病院提供）

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