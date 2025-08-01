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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

洗腎病友長期貧血 當心癌症上身

2025/08/01 05:30

▲醫師呼籲，洗腎病人若長期出現貧血等症狀，應儘速就醫。（北醫附醫提供）

▲醫師呼籲，洗腎病人若長期出現貧血等症狀，應儘速就醫。（北醫附醫提供）

記者林惠琴／台北報導

洗腎病友貧血，禍首未必是洗腎！1位50歲長期洗腎病人出現貧血，持續未改善，且常常感到異常疲憊，竟是大腸癌造成，所幸經緊急手術後，已重回正常生活。

台北醫學大學附設醫院腎臟內科醫師陳靜怡表示，台灣洗腎人口超過9萬人，常因腎功能減退，導致紅血球生成素下降，減少紅血球產生，容易導致貧血，這種由慢性腎臟病（CKD）引起的狀況稱為「腎性貧血」，一般可藉由施打紅血球生成素改善。

排便習慣改變 就醫揪出大腸癌

該名50歲病人因長期洗腎合併貧血，經轉介至消化內科，醫師問診後發現，病人排便習慣改變，且糞便有口徑變細現象，進一步安排大腸鏡檢查，結果揪出貧血主因竟是乙狀結腸腫瘤。

另1位長期洗腎、年逾8旬的個案，也是常常疲倦、走路會喘，因飯後腹部不適而到消化內科就診，家人提及，雖然有固定施打紅血球生成素，但仍有貧血現象，近期更出現黑便，經檢查後發現，貧血主因是胃腫瘤合併出血。

北醫附醫消化內科醫師陳文昭指出，消化道從食道到肛門等各部位都可能出血，許多消化道疾病一開始的症狀就是貧血；而洗腎等腎功能不佳的病人，容易在消化道出現血管異常增生，這些不正常的血管通常增生在表淺部位，常因吞食食物磨破增生血管引發出血，進而導致貧血。由於2種情況都會出現貧血，可能讓洗腎病人忽視消化道疾病的警訊。

陳文昭建議，洗腎病人若長期出現貧血等相關症狀，應保持警覺，留意排便情形及糞便顏色形狀，若有異狀也應與主治醫師討論；50-74歲民眾可善用2年1次的免費糞便潛血檢查，以篩檢是否有大腸癌風險。

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