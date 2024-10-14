健康網》氣喘患者建議打流感疫苗 防病情惡化、肺炎併發症

醫師表示，流感疫苗皆為非活性疫苗，不會讓氣喘惡化，因此患者可以安心接種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我有氣喘，需要打今年度的流感疫苗嗎？」醫師鄭堪弘直言，氣喘患者都應該要打流感疫苗，甚至每年都要打。他表示，氣喘患者呼吸道敏感，染上流感病毒後容易有肺炎併發症，還可能讓病情惡化，導致氣喘急性發作。並提醒，流感疫苗皆為非活性疫苗，不會讓氣喘惡化，因此患者可以安心接種。

鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘在臉書粉專「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文說明， 氣喘本來就是一個慢性氣管發炎的疾病，呼吸道本來就比較敏感，得到流感之後，氣道發炎會比一般人嚴重，容易引發氣喘急性發作或者併發肺炎，若沒有妥善處理好，可能會有生命危險。 因此強烈建議有氣喘的患者都要打流感疫苗。

​

「氣喘的患者較容易過敏，可以施打流感疫苗嗎？」針對迷思，鄭堪弘引述台灣氣喘諮詢協會建議指出，目前國內的流感疫苗（包括H1N1新流感疫苗）皆為非活性疫苗，並不會讓氣喘惡化，建議施打，但急性氣喘發作、惡化時，不建議施打任何疫苗。

請繼續往下閱讀...

​部分氣喘患者會使用吸入性類固醇，擔心因此影響流感疫苗效果。鄭堪弘解答，吸入性類固醇的劑量都是非常低的，不會有系統性的作用，因此不會影響施打流感疫苗的效果，所以不需要暫停使用；只有在使用高劑量類固醇（＞20 mg/day prednisolone）且時間超過兩個星期以上的人，則可考慮停藥一個月後再補施打一次疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法