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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「左流右新」11月起開放第二階段對象接種 全聯接種站一次看

2024/10/22 15:52

疾管署發言人羅一鈞呼籲，民眾可參考設站門市列表安排時間前往，同時施打兩劑疫苗獲得兩種保護力。（記者邱芷柔攝）

疾管署發言人羅一鈞呼籲，民眾可參考設站門市列表安排時間前往，同時施打兩劑疫苗獲得兩種保護力。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「左流右新」開打3週，流感疫苗接種數達累計266.3萬人，新冠疫苗累計接種58.2萬人，11月1日起將開放第二階段接種對象施打，衛福部疾病管制署今（22日）公布全聯74個門市、大潤發2門市名單，方便民眾就近施打疫苗。

疾管署說明，11月1日起將開放第二階段對象接種，公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種。為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市將加入「左流右新」接種站，並提供前100名接種民眾健康禮，包括礦泉水及季節水果1份等，依現場提供為準，鼓勵民眾踴躍接種。

疾管署發言人羅一鈞指出，「左流右新」開打3週，累計流感疫苗接種數266.3萬人，雖較去年同期289.7萬減少8%，但颱風假導致的接種數同期落差已由上週10%再縮小至8%，此外上週流感疫苗接種數95.4萬與前一週97.9萬相近，顯示國光疫苗變色事件未影響打氣。

新冠疫苗接種人次也持續高於去年，羅一鈞說，上週累計接種數達58.2萬人，是去年同期25.9萬的2.3倍，顯示今年民眾接種新冠疫苗意願明顯提高。他也提醒，按時接種疫苗是預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，民眾可參考設站門市列表安排時間前往，同時施打兩劑疫苗獲得兩種保護力。

「左流右新」開打3週，11月1日起將開放第二階段接種對象施打，衛福部疾病管制署今（22日）公布全聯74個門市、大潤發2門市名單，方便民眾就近施打疫苗。 （疾管署提供）

「左流右新」開打3週，11月1日起將開放第二階段接種對象施打，衛福部疾病管制署今（22日）公布全聯74個門市、大潤發2門市名單，方便民眾就近施打疫苗。 （疾管署提供）

衛福部疾病管制署今（22日）公布全聯74個門市、大潤發2門市名單，方便民眾就近施打疫苗。 （疾管署提供）

衛福部疾病管制署今（22日）公布全聯74個門市、大潤發2門市名單，方便民眾就近施打疫苗。 （疾管署提供）

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