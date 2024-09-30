「左流右新」10/1同步開打！ 新北65歲以上接種享好禮

新北市新冠JN.1疫苗及公費流感疫苗將從10月1日起同步分兩階段開打。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新冠JN.1疫苗及公費流感疫苗將從10月1日起同步分2階段開打，第1階段公費對象包含65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。新北市為鼓勵65歲以上民眾接種疫苗，符合資格者至新北市29區衛生所及社區接種站施打疫苗，可領取生活實用好禮。

衛生局說明，根據疾管署監測資料，目前新冠疫情主要流行病毒株以JN.1為主，疾管署參考WHO、美國CDC及相關研究報告指出，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，可提升疫苗接種率、減少就診次數；根據以色列團隊研究，同時施打2種疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，且不影響疫苗的免疫反應，呼籲民眾「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

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新北市民眾可於疫苗接種預約平台，預約施打新冠JN.1和流感疫苗。（衛生局提供）

衛生局表示，已協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務及設置社區接種站，10月共設置693處社區接種站，可上衛生局官網查詢；新北市也開放預約系統提供新冠JN.1疫苗及流感疫苗預約接種服務，即日起至10月30日的每週一至週五上午8點至晚上8點開放預約（門診前一日截止預約），接種時間為10月1日至10月31日。

另外，新北市為鼓勵65歲以上民眾接種疫苗，10月1日起凡設籍新北市65歲以上長者，至29區衛生所及社區接種站施打流感疫苗或新冠JN.1疫苗任何1劑，可領取環保兩用袋1包（5入）；同時接種2種疫苗者提供加碼好禮香皂2塊，2項宣導品數量有限，發完為止，應攜帶身分證正本、健保卡在衛生所或社區接種站接種完成，當日現場領取。

新北市流感疫苗公費接種對象第一階段10月1日起開打。（衛生局提供）

新冠疫苗公費接種對象10月1日起第一階段開打。（衛生局提供）

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