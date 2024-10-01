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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

雲林公費流感、新冠疫苗今起接種 企業達30人可到府服務

2024/10/01 13:00

雲林縣公費流感、新冠JN.1疫苗今起施打，共有18萬7000劑流感疫苗，縣府呼籲符合條件民眾可前往接種。（記者李文德攝）

雲林縣公費流感、新冠JN.1疫苗今起施打，共有18萬7000劑流感疫苗，縣府呼籲符合條件民眾可前往接種。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕公費流感及新冠JN.1疫苗今全國同步開始分2階段接種，雲林縣中央撥發及自行採購共有18萬7000劑流感疫苗，除提供符合條件民眾施打外，更提供學校教職員及縣內警察接種。此外今年流感、新冠疫苗首度開打。衛生局表示，民眾經過醫師評斷後可「左流右新」一次完成兩種疫苗注射，確保達到最佳免疫效果。此外若有企業、工廠中，有30人以上「有接種意願」者，便可洽詢當地衛生所，將會派醫療團隊前往施打。

今（2024）年公費流感疫苗接種對象分為2階段施打，今起65歲以上、學齡前幼兒、禽畜相關及防疫人員、6個月以上至五專3年級之學童等11類對象皆可同時施打兩種疫苗，11月1日起，公費流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人；新冠疫苗為出生滿6個月以上對象（未列於第一階段者）施打。

縣府衛生局長曾春美表示，今年由中央採購撥發給雲林縣有18萬2000劑流感疫苗給符合條件對象施打外，縣府更自行採購5000劑流感疫苗，提供給學校教職員及警察人員們接種，以往公費疫苗接種踴躍，分配及採購劑量全數施打完畢。

曾春美表示，今年首度採取「左流右新」，左手接種流感疫苗、右手施打新冠JN.1疫苗，呼籲民眾們若經過醫師評估後都可同時施打者盡量接種，雙重保護效果可確保有最佳免疫效果，若注射後出現嚴重副作用者，更呼籲民眾一定要就醫。

北港媽祖醫院長吳錫金表示，觀察今年因口罩「解封」、新冠疫苗流感化，預估個案人數可能增加，提醒民眾施打疫苗可以保護、降低重症、死亡機率，趁此時家中大小成員接種。雲林縣長張麗善表示，此次公費流感疫苗有150家、流感疫苗有118家醫療院所可施打，呼籲民眾可踴躍前往接種。

衛生局表示，為方便接種，縣府針對國小、國中，高中職及五專1至3年級學生，將由縣內13家優質醫療院所入內施打，此外若有企業、工廠中，有30人以上「有接種意願」者，便可洽詢當地衛生所，將會派醫療團隊前往施打，增加方便性。

雲林縣公費流感、新冠JN.1疫苗今起施打，共有18萬7000劑流感疫苗，縣府呼籲符合條件民眾可前往接種。（記者李文德攝）

雲林縣公費流感、新冠JN.1疫苗今起施打，共有18萬7000劑流感疫苗，縣府呼籲符合條件民眾可前往接種。（記者李文德攝）

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