腸病毒還要再流行1個月！ 單週262班停課5年新高

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腸病毒門急診1萬5666人次，較前一週下降10.3%，可能受國慶日放假部分門診休診影響，尚須觀察。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內腸病毒疫情降溫但仍流行中，最新統計單週停課262班，為5年同期最高，預估11月中旬脫離流行期，而可能接棒流行的呼吸道疾病，「左流右新」開打半個月，公費流感疫苗已接種170.9萬人次，但仍較去年同期少10%，新冠疫苗則有40.5萬人次，為去年同期2.7倍，衛福部疾管署呼籲符合資格的民眾快打增強保護力。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腸病毒門急診1萬5666人次，較前一週下降10.3%，可能受國慶日放假部分門診休診影響，尚須觀察。近4週實驗室監測以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型。

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李佳琳也提到，鄰近的日本、中國及香港疫情呈上升趨勢，泰國疫情上下波動，新加坡及韓國疫情下降。其中日本近期病例數創下近10年同期新高，泰國及新加坡近期病例數亦高於去年同期。國內今年則累計5例腸病毒重症，其中4例為未滿1歲幼童。

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情連續2週下降，但仍處流行期且為5年同期最高，預估11月中旬脫離流行期。最新全國停課統計為9月22日至28日共262班，為5年同期最高，其中幼兒園197班、國小18班、托嬰中心等其他機構47班，提醒學校與家長仍要注意小朋友養成洗手好習慣及環境清潔消毒。

至於可能接棒進入流行的呼吸道疾病，疾管署已於10月開打公費流感與新冠疫苗，其中流感疫苗接種數約170.9萬人次，接種率約26.6%，雖較去年同期少10%，但疾管署評估山陀兒颱風假導致的接種數同期差距已由35%縮小至10%；新冠疫苗則是接種數40.5萬人次，為去年同期2.7倍；若以單日最高接種量來看，均為10月9日，當日流感疫苗接種25.3萬人次為4年來單日最高、新冠疫苗接種5.5萬人次則是20個月以來單日最高。

疾管署提醒，近期將持續有東北季風來襲，氣溫變化較大，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合疫苗資格的民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種。

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