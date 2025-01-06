入冬咳不停 中藥化痰抗發炎

▲圖2：魚際穴。（照片提供／高晧宇）

文／高晧宇

▲圖1：內關穴。（資料照）

「醫師，吃中藥之後，這次冬天我的咳嗽減少很多耶，好神奇喔！」60多歲的王先生有數十年的抽菸史，腎功能也變差，總覺得有一口痰，嚴重的時候走幾步路就要停下來休息，是典型的肺阻塞（慢性肺阻塞疾病，COPD）症狀。

「醫師，為什麼變天後，一直咳嗽啊？」入冬後，咳嗽是許多門診病人常有的主訴。常見原因不外乎肺阻塞惡化（好發於吸菸者）、感冒、變天過敏和胃食道逆流，中醫可治療前述疾病。

請繼續往下閱讀...

◎肺阻塞屬於中醫肺脹、喘促的範疇，主要原因為痰、瘀、虛與外邪。

●若有痰者可以清熱化痰和溫肺化痰法，如使用小陷胸湯、千金葦莖湯或小青龍加石膏湯，平常可多吃絲瓜或白蘿蔔等化痰藥物。

●若偏瘀者，臉上容易有皺紋、皮膚暗沉、舌頭暗紫者，可以使用桂枝茯苓丸，平常則可多吃桃仁和大蒜改善循環（但容易胃痛者，勿空腹食用大蒜）。

●若偏虛者則可用四君子湯或四物湯加減化裁，平常可多吃大棗和黑豆。

●若有外邪者可用葛根湯來減少發炎反應，感冒時則可喝葱湯或薑茶，但若是急性感染痰黃者，生薑勿用太多。

研究顯示，中藥有助於抗發炎、減少氧化壓力、幫助氣道重新塑形，進而緩解肺阻塞。

若是換季過敏者，可搭配中藥補氣調節免疫的藥物，如柴胡桂枝湯和黃耆類方。平常則可多吃蔥、薑、蒜和橄欖油等抗發炎的食物。若一年到頭皆在感冒者，必須先排除過敏，除常規治療外，可搭配中醫來

治療其可能造成免疫低下的原因，例如失眠、腸胃功能障礙、壓力大或慢性病。若感冒後久咳不癒，可以搭配中藥養陰益氣藥物，並可以多吃一些百合或水梨。

若是胃食道逆流者，飲食需注意勿服用過多油炸、甜食或辛辣物，平常可以服用陳皮和山楂來緩解過食高熱量食物造成的胃酸逆流，或搭配中醫治療且可多按壓內關穴（圖1）。平常容易咳嗽者，可以按壓魚際穴（圖2）。

（作者為好康中醫診所院長、馬偕醫院中醫內科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法