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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》感冒咳嗽者大增 醫：2天7人染A流

2024/10/23 12:51

近期氣溫驟降，不少人因此染上流感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期氣溫驟降，不少人因此染上流感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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健康網》流感疫情未歇 醫：1晚驗3流感病患

「左流右新」11月起開放第二階段對象接種 全聯接種站一次看

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼，感冒的人變多了。有醫師談到自己在上午診驗到4名A型流感病患，前一日晚診也遇到3名。多數症狀。醫師表示，近期遇到的流感病患多以喉嚨痛、咳嗽與發燒等症狀為主，但也遇過腹瀉與嘔吐的病患，呼籲大眾及早接種流感疫苗。

耳鼻喉科醫師李典憲在粉專「李典憲 耳鼻喉科醫師」指出，最近流感病人有增加的趨勢。且在22日早上，門診一下子驗到4位A流的病人，21日晚上門診也驗到3個。這些病人的症狀以持續發燒（超過2-3天以上）、咳嗽、喉嚨痛以及肌肉酸痛症狀為主。有幾位流感病人在一開始有症狀時有先去看醫生，但吃了症狀藥還是反覆發燒而再次就診，結果快篩一驗就是流感。另外，他也遇過腹瀉與嘔吐的流感病患。

李典憲表示，有幾位流感病人是未滿五歲的小朋友，我也隨即開立公費抗病毒藥給予治療。天氣轉涼，開始進入流感的季節，除了早晚注意保暖、出入人多場所配戴口罩，更重要的，還是建議大家無論公費還是自費流感疫苗趕快打起來，增加自我保護力、降低感染風險。

另方面，張弘也在粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」上談到，自己曾在晚診驗出3名流感陽性的患者。症狀為高燒、全身痠痛、倦怠與咳嗽，症狀比一般感冒嚴重許多。

疾管署說明，流感為具有明顯季節性特徵之流行疾病，疫情的發生通常具有週期性，而臺灣位處於熱帶及亞熱帶地區，雖然一年四季均有病例發生，但仍以秋、冬季較容易發生流行。主要是透過呼吸道的飛沫傳染，尤其在密閉空間中，容易經由感染者咳嗽或打噴嚏產生之飛沫而傳染給其他人；另外，由於流感病毒可短暫存活於物體表面，故亦可經由接觸傳染，例如：手接觸到被口沫或鼻涕等黏液污染之物品表面，再碰觸自己的嘴巴、鼻子或眼睛而造成病毒傳染。

同時疾管署呼籲民眾及早接種流感疫苗；疾管署說明，「左流右新」開打3週，累計流感疫苗接種數266.3萬人，雖較去年同期289.7萬減少8%，但颱風假導致的接種數同期落差已由上週10%再縮小至8%，此外上週流感疫苗接種數95.4萬與前一週97.9萬相近，顯示國光疫苗變色事件未影響打氣。

疾管署提醒民眾應及早接種流感疫苗，獲得最佳保護。（圖取自shutterstock）

疾管署提醒民眾應及早接種流感疫苗，獲得最佳保護。（圖取自shutterstock）

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