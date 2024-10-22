健康網》流感疫情未歇 醫：1晚驗3流感病患

近期天氣變化劇烈，有醫師在一晚驗出3名流感病患。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣變化大，且屬於流感流行期間，大小朋友都難逃一劫。耳鼻喉科醫師張弘表示，近日他在短短3小時的夜診就驗出3名流感陽性之患者。疾管署表示，公費流感疫苗已經開打，符合的民眾請速接種。

張弘在粉絲專頁「張弘 耳鼻喉科醫師」提及，14日晚間驗出3名流感陽性患者，分別為兩位A型流感、一位B型流感。張弘說明，他們的症狀為高燒、全身酸痛、倦怠、咳嗽，明顯比一般感冒不適；都給予克流感藥物治療。「上週是一天驗出1-2位流感陽性，今天一個夜診就驗出3位。」另外張弘補充，疫情是否會擴大，需密切觀察。最後建議大家出入公共場所，戴口罩、勤洗手；若有高燒、酸痛等症狀，戴好口罩、盡快就醫。

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疾管署統計，「左流右新」開打3週，截至10月21日止，公費流感疫苗接種數約266.3萬人次，%，上週流感疫苗接種數95.4萬。疾管署說明，11月1日將開放第二階段對象接種：公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種。

疾管署說明，季節性流感為感染人類流感病毒所引發之急性病毒性呼吸道疾病，多數國家每年均會發生週期性流行，目前季節性流感係指感染H1N1、H3N2之A型流感病毒，及/或B型流感病毒所造成之流感。致病原為流感病毒，常引起發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等，但通常在1週內會康復。流感病毒可分為A、B、C及D四種型別，其中只有A型與B型可以引起大規模的季節性流行

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