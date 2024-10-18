兒童染黴漿菌增 亞大醫院：4成5病童肺部X光有白斑

亞大醫院發現因黴漿菌感染住院病童增加。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕亞大醫院兒科近一週來，因黴漿菌感染住院病童增加，16日住院11個病童其中有5人遭黴漿菌感染，院方稱部分病童「肺部X光白了一片」，呼籲日本當地感染黴漿菌有增加趨勢，若家中小孩久咳不癒、發燒或喉嚨痛請儘速就醫。

「兒子咳嗽好幾天了」，亞洲大學附屬醫院兒科診療區數日以來咳嗽聲不斷，院方發現症狀以發燒、久咳不癒及喉嚨痛最多，部分出現肺炎徵狀經胸部X光查出有白斑，經抽血檢查血清抗體或快篩確診肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），部分導致同學及家人接連「中標」感染。

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亞大醫院兒科主治醫師鄭詩橤說，秋冬流感、黴漿菌、呼吸道融合病毒及腸病毒等呼吸道病菌流行高峰，住院病童中有超過4成5確診感染黴漿菌，有病童出現肺炎初期症狀，「肺部X光白了一片」。

對於過敏兒來說，久咳引發過敏性氣喘會讓病情拖久，治療過程更加棘手，醫療團隊使用健保給付抗生素治療，病童久咳不癒，甚至咳上1至2個月進出醫院重複感染，再使用四環素類抗生素（Doxycycline）治療。

鄭詩橤強調，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，全年可見感染案例，潛伏期約1至4週不等，傳染力極強，感染途徑多經飛沫傳染，若發燒天數超過3天，咳到有微喘狀況應儘速就醫，平常也需戴口罩、勤洗手，避免與流感「合併感染」導致病情加重。

亞大醫院經胸部X光查出病童肺部出現白斑。（院方提供）

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