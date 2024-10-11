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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》「左流右新」秋冬防疫！ 醫籲：免疫病患者快接種

2024/10/11 12:09

醫師指出，從10月1日起，公費新冠疫苗與流感疫苗將分階段同步開打，民眾可以選擇在左手臂接種流感疫苗、右手臂接種新冠疫苗。圖為示意圖。（資料照）

醫師指出，從10月1日起，公費新冠疫苗與流感疫苗將分階段同步開打，民眾可以選擇在左手臂接種流感疫苗、右手臂接種新冠疫苗。圖為示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「左流右新」你跟上了嗎？林口長庚風濕過敏免疫科醫師近日在臉書上發文，提醒民眾注意秋冬季節的呼吸道傳染疾病高峰。隨著各類疫情悄然升溫，醫師強調，保護自己尤為重要，特別是對於自體免疫疾病患者，因此流感、新冠疫苗須加快接種。

醫師指出，自體免疫疾病患者本身具有較高的感染風險，這不僅與疾病本身有關，還因為許多患者需服用類固醇、口服免疫調節劑或生物製劑等藥物，這些治療手段可能進一步提高感染的可能性。為此，醫師強烈建議免疫疾病患者，應進行預防性接種。

從10月1日起，公費新冠疫苗與流感疫苗將分階段同步開打，民眾可以選擇在左手臂接種流感疫苗、右手臂接種新冠疫苗。醫師指出，這2種疫苗可以同時接種，並不會互相衝突。

接種疫苗能有效降低重症風險，對於有自體免疫疾病的患者來說，這是一項重要的保護措施。醫師提醒，在接種前，患者應務必先尋求醫師的評估和建議，以確保自身健康。

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