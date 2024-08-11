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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「美人指」有毛最佳越小越嫩 秋葵蛋捲上菜

2024/08/11 06:31

桃園區農業改良場指出，秋葵又有「美人指」之稱，越小越嫩、表面有毛，顏色翠綠，果莢飽滿具有萼片為佳；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

桃園區農業改良場指出，秋葵又有「美人指」之稱，越小越嫩、表面有毛，顏色翠綠，果莢飽滿具有萼片為佳；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋葵營養豐富又顧腸胃，廣受大眾喜愛，但好吃的秋葵要怎麼挑呢？農業部桃園區農業改良場在臉書粉專發文指出，秋葵像手指一樣，又有「美人指」（lady finger）之稱，以5-10公分為佳，越小越嫩、表面有毛，顏色翠綠，果莢飽滿具有萼片為佳。

桃改場表示，秋葵喜高溫，耐濕也耐旱，不易發生病蟲害，很適合台灣種植，不過秋葵有連作障礙，所以在中南部有些秋葵田會和水稻輪作，北部地區則是5-9月為主要盛產季。秋葵和綠竹筍一樣，採收時最好不要曬到太陽，所以必須天未亮時採收，以免表皮顏色變深，纖維增加，影響口感。

秋葵營養豐富顧腸胃

至於秋葵營養，桃改場說，秋葵最大特色就是有濃稠黏液，秋葵黏液是由水溶性纖維果膠等水溶性膳食纖維所組成，會在腸胃中形成保護膜並幫助消化，而且秋葵富含維生素A、B群、E、β胡蘿蔔素、鈣、鎂、鉀，營養豐富。

桃園區農業改良場教作「秋葵玉米筍蛋捲」。（圖取自桃園區農業改良場粉專）

桃園區農業改良場教作「秋葵玉米筍蛋捲」。（圖取自桃園區農業改良場粉專）

秋葵玉米筍蛋捲

桃改場分享秋葵料理，教做滑口又營養豐富的「秋葵玉米筍蛋捲」。

食材：秋葵200克、玉米筍100克、小番茄6顆、蛋4-6顆、香油或沙拉油少許、鹽少許。

作法：
1.先將秋葵洗淨、去蒂頭，橫切成小片狀（星星狀）備用。

2.玉米筍及小番茄洗淨，均橫切成片狀備用。

3.雞蛋加入少許油、鹽等打勻備用。

4.鍋中抹些許油後，先將玉米筍及秋葵炒至8分熟，起鍋放碗中備用。

5.平底鍋抹少許油，倒入適量蛋液並擺上炒好的秋葵、玉米筍及番茄片，轉文火慢慢煎。

6.待底部之蛋液略凝固即捲起，並將捲好的蛋捲移到邊邊，再倒入適量蛋液再繼續捲，重複1-2次（似玉子燒作法）即可盛盤。煎蛋捲要用文火慢慢煎，以免蛋皮變柴影響口感。

桃改場也分享秋葵保存方法，秋葵買回家後，趁新鮮洗淨橫切成片狀攤薄後冷凍，使用前不用退冰直接料理，不影響口感又方便喔！

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