健康網》鱸魚湯3步驟上桌！ 營養師：選「這種」沒刺 適合小孩

營養師提醒，煮給小孩的鱸魚湯可以直接選擇切片的鱸魚，這樣就不會有刺的問題。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的冬天裡，來1碗鱸魚湯再幸福不過了！營養師楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享鱸魚湯料理，只要3步驟即可上桌，適合感冒者食用，連1歲以上小孩也可以喝。不過，她提醒，給小孩的鱸魚湯可以直接選擇鱸魚切片，避免「刺」的問題。

楊斯涵表示，鱸魚魚肉富含優質蛋白質，魚肉細緻，熬煮出清澈的魚湯，適合寒冷又多病毒的冬季來滋補。她分享，家裡孩子前陣子因腸病毒停課，全家人也陸續感冒、持續咳嗽，因此，她便煮了鱸魚湯，讓全家養身。

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材料準備

金目鱸魚、薑、蔥、蛤蜊、鹽、味霖。

料理3步驟

1.金目鱸魚切片，放入鍋中川燙10秒撈出。

2.薑切成細絲、蔥切成蔥花。

3.另外煮1鍋水，水滾後放入蛤蜊、川燙後的魚片，再加入鹽及味霖即可。

楊斯涵提醒，若是給小孩喝的鱸魚湯，可以直接選擇鱸魚切片，避免刺的問題；也能在湯中加入麵線或麵條；另外要記得增加蔬菜，可選擇菇類（如乾香菇、鴻喜菇等）都很適合；若要放薑，可以放嫩薑絲，它比老薑絲薑味少，切記最後再放，必免薑味太重。

給小孩喝的鱸魚湯裡最好加上蔬菜，可以選擇菇類，如乾香菇、鴻喜菇等都很適合；示意圖。（圖取自freepik）

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