自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鱸魚湯3步驟上桌！ 營養師：選「這種」沒刺 適合小孩

2025/01/03 17:46

營養師提醒，煮給小孩的鱸魚湯可以直接選擇切片的鱸魚，這樣就不會有刺的問題。（資料照）

營養師提醒，煮給小孩的鱸魚湯可以直接選擇切片的鱸魚，這樣就不會有刺的問題。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的冬天裡，來1碗鱸魚湯再幸福不過了！營養師楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享鱸魚湯料理，只要3步驟即可上桌，適合感冒者食用，連1歲以上小孩也可以喝。不過，她提醒，給小孩的鱸魚湯可以直接選擇鱸魚切片，避免「刺」的問題。

楊斯涵表示，鱸魚魚肉富含優質蛋白質，魚肉細緻，熬煮出清澈的魚湯，適合寒冷又多病毒的冬季來滋補。她分享，家裡孩子前陣子因腸病毒停課，全家人也陸續感冒、持續咳嗽，因此，她便煮了鱸魚湯，讓全家養身。

材料準備

金目鱸魚、薑、蔥、蛤蜊、鹽、味霖。

料理3步驟

1.金目鱸魚切片，放入鍋中川燙10秒撈出。

2.薑切成細絲、蔥切成蔥花。

3.另外煮1鍋水，水滾後放入蛤蜊、川燙後的魚片，再加入鹽及味霖即可。

楊斯涵提醒，若是給小孩喝的鱸魚湯，可以直接選擇鱸魚切片，避免刺的問題；也能在湯中加入麵線或麵條；另外要記得增加蔬菜，可選擇菇類（如乾香菇、鴻喜菇等）都很適合；若要放薑，可以放嫩薑絲，它比老薑絲薑味少，切記最後再放，必免薑味太重。

給小孩喝的鱸魚湯裡最好加上蔬菜，可以選擇菇類，如乾香菇、鴻喜菇等都很適合；示意圖。（圖取自freepik）

給小孩喝的鱸魚湯裡最好加上蔬菜，可以選擇菇類，如乾香菇、鴻喜菇等都很適合；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中