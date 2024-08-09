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健康網》夏天比冬天更容易變胖？ 醫解析3大原因「消暑飲品」可選它

2024/08/09 18:21

很多人在夏天食慾不振時，改吃涼麵、三角飯糰等，但醫師提醒，這些皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏；示意圖。（圖擷取自photoAC）

很多人在夏天食慾不振時，改吃涼麵、三角飯糰等，但醫師提醒，這些皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，很多人都有吃不下飯的困擾，於是改吃涼麵搭配手搖飲或冰品既開胃又消暑！不過常這樣做，小心誤踩變胖地雷，初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，夏季比冬季容易變胖主要有3大原因，分別為夏天天體溫調節耗能較少、每日活動量減少，以及高熱量與營養素缺乏；如果真的很想喝飲料，建議可以喝無糖果醋。

女大生1個月胖5公斤 冰品、甜點惹的禍

許芷瑜指出，雖然夏天經常讓人食慾不振，但有調查顯示，夏天發胖人數卻是變瘦人數的3倍。診間就曾經遇過一位女大學生，暑假才過一半就胖了5公斤，肚子上多出的「游泳圈」讓她不好意思在同學面前穿上準備已久的比基尼。

這名19歲的女大學生到診間時，對於自己一個月內發胖5公斤感到相當困惑，擔心健康出了問題。然而，抽血檢查結果顯示一切正常，直到詢問她的飲食習慣，才找出問題所在。

原來天氣炎熱、胃口差，女大生將每日三餐減為兩餐，以超商涼麵或輕食當主食；非但如此，為了消暑，每天都會來杯手搖飲或者吃加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會加碼吃幾口桶裝冰淇淋。許芷瑜說：「這樣的飲食習慣，不胖也難。」

紅豆豆花等夏季甜品熱量高，是減肥大地雷。（圖擷取自photoAC）

紅豆豆花等夏季甜品熱量高，是減肥大地雷。（圖擷取自photoAC）

211餐盤+戒糖 2個月瘦7公斤

許芷瑜解釋，患者看似正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上冰品、甜點屬高油脂、高糖份食物，才會使體重迅速增加。幸好患者沒有其他健康問題，透過211餐盤比例配餐、戒掉含糖飲品搭配核心運動，2個月內從65公斤減至58公斤，體態比之前更好！

夏季變胖3原因 涼麵吃太多易脂肪堆積

●夏天體溫調節耗能較少：溫度寒冷時，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，消耗較多的能量以維持體溫；夏季炎熱反而減少生理調節體溫的耗能。

●每日活動量減少：為了避暑，夏天減外出頻率，活動量減少、久坐時間增加。

●高熱量與營養素缺乏：食慾不振時改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏。

夏季更容易胖的3大原因。（初日診所提供）

夏季更容易胖的3大原因。（初日診所提供）

無糖果醋助燃脂 水是最佳飲品

夏天不想發胖，但又想喝飲料怎麼辦？許芷瑜分享她的夏日消暑好物─「無糖果醋」。醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態。不過，無論無糖果醋怎麼幫助燃脂，「都還是不能取代水」。另外，腸胃較弱的民眾也要控制攝取量，且最好在飯後飲用，以免造成不適。

無糖果醋的醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態，但水還是最佳飲品。（圖擷取自photoAC）

無糖果醋的醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態，但水還是最佳飲品。（圖擷取自photoAC）

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