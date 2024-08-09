健康網》大餐後「痛風」來清算！ 醫籲：這3物要少碰

醫師指出，高尿酸患者應少喝啤酒、多喝水，幫助尿酸排出；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節大餐過後，許多人的「痛風」症狀開始上門清算。對此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書發文提醒，病患應少吃高普林食物，啤酒、海鮮、動物內臟更要少吃，多喝水則有助排出體內尿酸，減少痛風發作的隱患。

醫師指出，慶祝節日的當下，想要輕鬆的聚餐，當然沒有問題，只要不貪嘴，注意食用分量，也能安心享用。高尿酸血症與身體代謝有關，而痛風發作的誘因，大多與飲食相關。其中約有60%的病友在發作前有喝啤酒，18%有吃海鮮，有14%攝取動物內臟。

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針對這些痛風誘因，醫師提醒，此類患者應少吃含有大量嘌呤（普林）的食物，飲食均衡、多喝水，規律服藥控制血中尿酸，並且定期追蹤，就能減少痛風再次發作的機會。

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