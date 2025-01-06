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健康網》波菜營養富草酸！ 農糧署教「3招」去澀味保翠綠

2025/01/06 07:32

農糧署指出，菠菜熱量低、含有β-胡蘿蔔素、鐵質及鈣質外，維生素C、蛋白質含量也較高，富含營養；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署指出，菠菜熱量低、含有β-胡蘿蔔素、鐵質及鈣質外，維生素C、蛋白質含量也較高，富含營養；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當季菠菜最鮮甜可口，不論是炒菠菜、入火鍋都很適合！農業部農糧署表示，菠菜熱量低、富含營養，卻因為含有豐富草酸，容易吃起來澀澀的，建議透過3步驟烹煮改善，首先先煮滾水後，加入少許鹽、沙拉油，助保色，接著放入菠菜汆燙取出，泡入冰水冷卻，口感更脆，也能除草酸、去澀味。

菠菜富營養 2常見品種曝

菠菜是「波斯人」！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，早在2千多前年，玻斯帝國就已有種植紀錄，約在唐朝時進貢中國，再引進台灣，因此也叫「波斯菜」。菠菜熱量低、含有豐富β-胡蘿蔔素、鐵質及鈣質，維生素C、蛋白質含量也較高，富含營養。目前我國主要栽植2大品種：

●角葉菠菜：秋冬種植，葉片薄、葉柄長、葉面光滑。

●圓葉菠菜：春夏種植，葉片肥厚、葉柄短、葉色較深。

農業部分享圓葉菠菜、角葉菠菜差異。（圖取自農業部臉書）

農業部分享圓葉菠菜、角葉菠菜差異。（圖取自農業部臉書）

挑選新鮮菠菜 2招報你知

該如何挑選菠菜？農糧署教2招簡單挑選，首先葉片需肥厚且完整、鮮嫩飽滿，尖葉型、圓葉型不拘，新鮮飽水為佳。

很多人以為菠菜、豆腐一起吃，容易造成結石；對此，農業部說明，菠菜含有大量草酸，一旦遇到鈣，會形成不溶於水的草酸鈣，因此很多人常誤以為和豆腐一起吃，會造成結石。但其實菠菜的草酸跟豆腐裡的鈣是相遇在腸道裡，而不是腎臟，一旦形成草酸鈣，就會隨糞便排出。如果真的怕草酸，吃起來澀澀磨牙的感覺，建議烹煮時透過3步驟除草酸、去澀味、保翠綠：

●步驟1—保色：煮滾水後，加入少許鹽、沙拉油。

●步驟2—汆燙：轉小火，放入菜葉後，汆燙15-20秒；葉梗較硬，中火汆燙30秒。

●步驟3—冷卻：汆燙後泡入冰水，口感更脆。瀝乾備用，即可另做料理。

菠菜、豆腐一起吃，容易造成結石？農業部解答，菠菜的草酸跟豆腐中的鈣是在腸道相遇，而非腎臟，草酸鈣會隨糞便排出；示意圖。（圖取自freepik）

菠菜、豆腐一起吃，容易造成結石？農業部解答，菠菜的草酸跟豆腐中的鈣是在腸道相遇，而非腎臟，草酸鈣會隨糞便排出；示意圖。（圖取自freepik）

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