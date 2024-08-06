健康網》我要控制血糖！醫：這些蔬菜實為澱粉

黃士倫表示，要控制血糖，注意飲食內容很重要。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕醫師經常提醒有需要減重，或是控制血糖的人們，最重要在於「吃」；你的每一口飲食都影響血糖。然正確來說該怎麼吃才是最讓人頭大的焦點。急診兒科主治醫師黃士倫說明，認識食物是很重要的，這樣在選擇配菜時，才不會選到會生血糖的食物。同時黃士倫也不建議「水果配麵包」，以及在早餐時，第一口先吃白粥。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享「食物」，並強調：血糖要控制得宜最重要是吃，不僅僅是醫師的用藥。要是管不住嘴，醫師的藥物再怎麼精準還是功虧一簣。黃士倫表示，認識食物很重要，要知道那些含碳水，選擇配菜才不會青菜類全部夾到會升血糖的食物（譬如馬鈴薯泥、芋頭、南瓜，這些都不是蔬菜）。

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●全穀雜糧類（澱粉類）

1/4碗飯=一片薄吐司=1/3冷凍饅頭=1/2根玉米

1/2碗粥

黃士倫提醒，山藥、地瓜、南瓜、荸薺、蓮藕、馬鈴薯、菱角、玉米、白米飯、糙米飯、麵條、麵包、燕麥、 紅豆、綠豆、薏仁、栗子、皇帝豆等，也都是全穀雜糧類，需要注意控制份量

●豆魚蛋肉類

一份 =

190c.c.無糖豆漿=3格傳統豆腐

=半盒盒裝豆腐

=1/3手掌肉類

=1/3手掌魚類

=1/3大黑豆干

=1顆雞蛋

並且提醒，優先蛋白質攝取順序為「豆→魚→蛋→肉」，且須每餐一掌心大。

●乳品類

一杯乳品=240c.c.鮮奶

3匙奶粉

兩片起士片

210g 無糖優格

240c.c.無糖優酪乳

全榖根莖類食物分量。（圖取自黃士倫粉專）

豆魚肉蛋類食物分量。（圖取自黃士倫粉專）

乳品類食物分量。（圖取自黃士倫粉專）

蔬果類食物分量。（圖取自黃士倫粉專）

水果類食物分量。（圖取自黃士倫粉專）

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