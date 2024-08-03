健康網》 西瓜輸了！1蔬菜含水量近100％ 還是減重美白好友

營養師表示，西瓜不是含水量最高，但因為可以直接吃下去，就會有透心涼的感覺，除了補水之外，也讓身體自帶涼感、幫助消暑；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕太熱了啦！每天都像在烤箱，感覺口乾舌燥、皮膚乾癢、腦袋也跟著渾沌，小心熱到脫水啦！營養師高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享9種高含水量食物，包括：冬瓜、黃瓜、生菜、絲瓜、西瓜、大番茄、苦瓜、海帶、青椒。

●冬瓜：熱量9kcal / 含水量為96.9％，大家有沒有發現，喝了冬瓜湯就會常常想跑廁所，就是因為富含豐富鉀量，每100g的冬瓜就有165mga的鉀、含水量為96.9g，可以幫助利尿、解水腫 所以女生夏天發現自己的臉拋拋腫腫的，就來碗冬瓜湯，除此之外還有淡斑、亮白的效果 所以是美容又補水的好食材。

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●黃瓜：熱量11kcal / 含水量96%，瓜類通常含水量都會比高 每100g的黃瓜 就高達96g的水分，高含量的水分，可使肌膚水嫩Q彈，也可以補充膳食纖維，每100g的黃瓜，有著1.3g的膳食纖維，另外黃瓜可以冰在冰箱，吃起來除了補水野自帶涼感，隨身攜帶直接吃也很方便，換句話說夏天如果食慾不振，就靠黃瓜來補吧。

●生菜：熱量16kcal / 含水量為95%，面對夏日酷暑來一盤水果生菜沙拉，不只清爽涼口，還能補足膳食纖維和維生素C，是很棒的營養來源，更含有維生素A，可保護皮膚、保持皮膚水分。

●絲瓜：熱量17kcal / 含水94.6%，絲瓜自帶豐富的水分，每100g的絲瓜，含水量高達94.6g高豐富的水分可以幫助我們解熱防中暑而吃絲瓜補水之外，也能補充膳食纖維，是防暑解熱的好食材。

●西瓜：熱量32kcal / 含水量90.8%，雖說西瓜不是最高，但因為可以直接吃下去，就會有透心涼的感覺，除了補水之外，也讓身體自帶涼感、幫助消暑，β-胡蘿蔔素，可幫助抑制黑色素生成。

消暑解熱補水9食物。（擷取自高敏敏臉書）

●大番茄：熱量19kcal / 含水量為94.5%，夏天來一顆可以退火解暑，隨身帶著走也可以很輕鬆的補足蔬菜量，重點是番茄富含的茄紅素完全不怕加熱，反而烹調加工過後更容易釋放出營養素、更容易吸收，除此之外 番茄富含茄紅素 可抑制黑色素生成。

●苦瓜：熱量13kcal / 含水量為94.3%，「吃得苦中苦 方為人上人」之外，苦瓜還能清胃解毒，幫助健胃、助代謝之外 苦瓜也含有豐富的維他命C，每100g就含有53mg，可以幫助提升身體免疫力。

●海帶：熱量19kcal / 含水量為93.8%，海帶有著豐富營養素，尤其含鉀量豐富，可以幫助降血壓，降血壓之餘也能除積熱

富含膠質，可幫助皮膚Q彈。

●青椒：熱量29kcal / 含水量為92.2%，而且有清心解熱的功能，除此之外 青椒纖維高 可以幫助排便、促進體內代謝，β-胡蘿蔔素，可幫助抑制黑色素生成、保護眼睛和粘膜健康。

高敏敏表示，有沒有發現以營養角度來說，瓜類都是屬於比較補水的食材，因此很適合在夏天做食用，如果受不了酷暑，就趕緊來點消暑解熱食物。

營養師高敏敏。（圖高敏敏提供）

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