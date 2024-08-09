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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》聚餐不怕有「腹」擔！ 把握4原則：避吃勾芡食物

2024/08/09 18:14

國健署指出，聚餐飲食把握4原則，多吃蔬菜、挑白肉吃、聰明選、分享吃，不用擔心滿腹負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署指出，聚餐飲食把握4原則，多吃蔬菜、挑白肉吃、聰明選、分享吃，不用擔心滿腹負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否也會在父親節前後吃大餐，但每次聚餐完都挺著一顆肚子？國健署於臉書粉專「食在好健康」發文分享，把握聚餐飲食的一些原則，不用擔心滿腹負擔，多吃蔬菜，蔬菜熱量低，膳食纖維、植化素含量豐富；挑白肉吃，選擇原形且脂肪含量低的白肉，如魚肉、雞肉；避免選擇油炸及勾芡的烹調方式；與他人分享餐點，不要吃過量。

聚餐飲食4重點

●多蔬菜

國健署指出，外食餐點通常都很容易缺少蔬菜類，聚餐時可以挑選附有蔬菜沙拉，或是蔬菜為主的配菜。在家自備料理的話，除了以深綠色蔬菜為主，也能多應用菇類、瓜類。

蔬菜熱量低，膳食纖維、植化素含量豐富，當作前菜先食用可以增加飽足感，避免整餐大魚大肉，更容易控制整餐的熱量攝取。蔬菜的膳食纖維能促進腸胃蠕動，達到維持腸道健康的效果，而植化素就是身體最好的抗氧化、抗發炎營養素。每餐多攝取各種蔬菜，就能吃進更多種類的植化素！

國健署提到，油炸類食物容易造成腸胃不適；勾芡會將湯汁與油脂包覆住，會在無形中攝取過多熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署提到，油炸類食物容易造成腸胃不適；勾芡會將湯汁與油脂包覆住，會在無形中攝取過多熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

●挑白肉

國健署表示，主餐可以選擇原形，且脂肪含量低的白肉，如魚肉、瘦雞肉或是其他海鮮類，來取代油脂高的紅肉。這些食材蛋白質含量高，也可以減少飽和脂肪的攝取，外食聚餐也能吃到美味又健康的餐點。

●聰明選

國健署提到，記得要避免選擇油炸及勾芡的烹調方式。油炸類食物容易造成腸胃不適；勾芡會將湯汁與油脂包覆住，會在無形中攝取過多熱量！懂得注意烹調方式，聰明選擇餐點，聚餐也能吃的無負擔。

●分享吃

國健署說，聚餐常常吃過量，容易消化不良、造成腸胃不適及負擔。與家人朋友一起分享餐點，適度飲食才能維持身體健康！

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