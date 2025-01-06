健康網》每天洗頭會禿頭？ 醫：正確清潔有助於形象與健康

柯博桓解答，每天洗頭不僅不會讓人禿頭，反而能幫助維持乾淨、專業的形象；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天天洗頭會不會禿頭？許多人擔心頻繁清潔頭髮可能導致頭髮脫落。然而，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於其臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，每天洗頭不僅不會讓人禿頭，反而能幫助維持乾淨、專業的形象。

禿頭原因與迷思

柯博桓指出，禿頭的主要成因是基因與雄性荷爾蒙的影響，與洗頭頻率無關。他舉例說，許多成功人士如亞馬遜創辦人貝佐斯與特斯拉執行長伊隆·馬斯克等，即使面臨禿頭問題，仍在職場上取得驚人成就，證明禿頭並不影響專業能力。

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正確護髮的重要性

柯博桓建議，正確的清潔與養護頭皮習慣是維持健康髮量的關鍵，以下是幾個實用建議：

1. 選用專業品牌洗髮精：確保溫和清潔頭皮，避免刺激。

2. 注重頭皮清潔：清除多餘油脂與髒污，有助於頭皮健康。

3. 保持良好作息：規律生活與健康飲食有助於減緩脫髮速度。

科技助力解決禿頭困擾

若髮量問題仍然讓人感到不安，現代植髮技術為解決方案提供更多可能性。柯博桓表示，透過精細設計的植髮方案，能重塑完美髮線，幫助患者重拾自信，並在職場中更具競爭力。他強調，清潔頭皮是維持頭髮健康的第一步。若有相關疑慮，可諮詢專業醫師，選擇適合自己的護髮方式或醫療方案。

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