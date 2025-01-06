自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》每天洗頭會禿頭？ 醫：正確清潔有助於形象與健康

2025/01/06 21:50

柯博桓解答，每天洗頭不僅不會讓人禿頭，反而能幫助維持乾淨、專業的形象；圖為情境照。（圖取自freepik）

柯博桓解答，每天洗頭不僅不會讓人禿頭，反而能幫助維持乾淨、專業的形象；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天天洗頭會不會禿頭？許多人擔心頻繁清潔頭髮可能導致頭髮脫落。然而，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於其臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，每天洗頭不僅不會讓人禿頭，反而能幫助維持乾淨、專業的形象。

禿頭原因與迷思

柯博桓指出，禿頭的主要成因是基因與雄性荷爾蒙的影響，與洗頭頻率無關。他舉例說，許多成功人士如亞馬遜創辦人貝佐斯與特斯拉執行長伊隆·馬斯克等，即使面臨禿頭問題，仍在職場上取得驚人成就，證明禿頭並不影響專業能力。

正確護髮的重要性

柯博桓建議，正確的清潔與養護頭皮習慣是維持健康髮量的關鍵，以下是幾個實用建議：

1. 選用專業品牌洗髮精：確保溫和清潔頭皮，避免刺激。

2. 注重頭皮清潔：清除多餘油脂與髒污，有助於頭皮健康。

3. 保持良好作息：規律生活與健康飲食有助於減緩脫髮速度。

科技助力解決禿頭困擾

若髮量問題仍然讓人感到不安，現代植髮技術為解決方案提供更多可能性。柯博桓表示，透過精細設計的植髮方案，能重塑完美髮線，幫助患者重拾自信，並在職場中更具競爭力。他強調，清潔頭皮是維持頭髮健康的第一步。若有相關疑慮，可諮詢專業醫師，選擇適合自己的護髮方式或醫療方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中