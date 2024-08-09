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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》拒絕頭皮大「屑」紛飛！ 食藥署曝洗頭解方

2024/08/09 17:17

食藥署說，頭皮表面堆積著頭皮屑，令人不由自主發癢想抓，也會影響外觀；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，頭皮表面堆積著頭皮屑，令人不由自主發癢想抓，也會影響外觀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭皮屑掉不停好惱人！食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明頭皮屑是頭皮過度脫屑，此類病人的頭皮細胞更新速度，是正常人的兩倍。所以頭皮表面堆積著頭皮屑，令病人不由自主發癢想抓，也會影響外觀。治療方法：每週用抗黴菌洗髮精洗2到3次，維持4週，並且徹底的按摩整個頭皮，讓藥劑稍微停留於頭皮再沖洗。

頭皮屑怎麼來？

食藥署表示，一般認為頭皮屑為輕度的脂漏性皮膚炎，但是頭皮屑是一個症狀。實際上頭皮屑的成因有許多種，需依照皮屑的大小、外觀，以及好發部位進行診斷。

研究指出，頭皮脂漏性皮膚炎與馬拉色真菌（Malassezia furfur）過度增生相關，這是一種正常皮膚的腐生菌，以油脂維生。當有脂漏性皮膚炎時，就可能在患部大量繁殖，這時可使用抗黴菌藥物來控制該真菌的生長。

常見的治療方法

食藥署指出，是以抗黴菌洗髮精（例如含克多可那挫2%，Ketoconazole 2%）的產品，固定每週洗2到3次，持續4週。若情況改善，則減量至1週1次到2週1次，才能有效遏止頭皮屑卷土重來。

另外，使用抗黴菌洗髮精時要注意，主要治療的病灶為「頭皮」，雖名為洗「髮」精，但是徹底的按摩整個頭皮，並讓藥劑稍微停留於頭皮再沖洗，是十分重要的一環！

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