健康網》孩子頭皮有臭味免驚 日本醫談解法

若家長察覺孩子的頭皮有明顯的異味的話，可以看看日本醫師的建議。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有小孩的家長請回想：孩子放學回家換衣服，或是幫孩子吹頭髮時，有沒有察覺孩子的頭皮，有一股異味？在你驚呼「我的孩子還這麼小，為何會有體味？不是只有成年男子才會這樣嗎？」之前，可以看看日本的小座澀谷翼診所兒科醫師武井智明分析的4個可能原因以及建議。

日媒《FNN》報導，武井表示，兒童的體味是來自「流汗」，且兒童出汗量比成人多。而頭皮的汗腺最多，因此頭部是出汗最多的部位。所有人汗腺的數量是相同的，但兒童皮膚面積小，汗腺較集中，因此頭皮容易濕潤，細菌可能會在汗水與皮脂上生長，因此產生異味。「在炎夏要防範頭皮大量出汗引發的汗臭，需要勤於更換乾淨衣物，並且擦乾，特別是洗澡後。」

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不過武井表示，「不流汗」其實也是造成臭味的原因。武井表示，長時間待在冷氣房，皮膚的汗腺將不好運作。這可能造成出汗時同時產生臭味因子。「現代人的汗腺產生汗水，愈顯困難；為了維持汗腺功能，經常運動、出汗、提高新陳代謝很重要。」

另一個可能原因，則是洗髮精沒沖乾淨。武井表示，年紀較小的嬰幼兒通常會由父母洗澡，但剛開始學自己洗澡的5歲幼童，可能沖不乾淨，使頭皮殘留洗髮精。武井提醒家長要仔細檢查孩子洗完澡後有沒有認真洗頭，以及沖乾淨。

最後一項則與成人相似：孩子的飲食習慣與壓力，可能引發體味。「吃太多油膩的食物或零食，會破壞皮脂平衡，引發異味。同時壓力會使免疫系統減弱，自律神經系統紊亂，將使細菌容易繁殖，體臭會更明顯。」這時只要調整飲食與生活習慣即可。

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