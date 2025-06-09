子宮肌腺症經痛伴腰痠背痛 醫提醒：當心腎水腫

中醫師林襄穎診察後發現陳女屬於中醫「氣滯血瘀」體質，因而採用「行氣化瘀」中藥，包括木香、烏藥、川楝子、香附、川芎、赤芍、牡丹皮等。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕子宮肌腺症常造成患者經痛，46歲陳姓女子因罹患子宮肌腺症，長期經痛，甚至伴隨解尿困難，檢查才知竟是腎水腫所致，經手術改善又復發，中醫調理好轉；天寶中醫診所院長林襄穎提醒，若經痛伴隨腰痠背痛應提高警覺，尤其出現頻尿、夜尿、尿痛、解尿困難，甚至尿不出來，就得當心是否子宮肌腺症造成泌尿系統發生問題！

林襄穎表示，46歲陳女患有子宮肌腺症，多年來經痛愈來愈嚴重，且常伴隨腰痠背痛，出現解尿困難，必須用力解尿、頻尿等症狀，直到最後完全尿不出來，膀胱脹痛，到醫院急診需使用導尿管導尿，才知事態嚴重。

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原來，陳女因子宮肌腺症造成子宮腫大，進而沾粘壓迫輸尿管，尿液無法下達膀胱，反而往上逆流回腎臟，最後腎臟水腫才會腰痠背痛，甚至尿不出來。婦產科安排陳女手術，情況好轉，但1年後症狀復發，女子擔心須急診導尿，因而求助中醫治療。

林襄穎診察後發現陳女屬於中醫「氣滯血瘀」體質，因而採用「行氣化瘀」中藥，包括木香、烏藥、川楝子、香附、川芎、赤芍、牡丹皮等，果然經痛與腰痠背痛逐漸減輕，且小便十分順暢，心情也跟著開朗起來！更重要的是，超音波顯示她的子宮不再繼續變大，腎臟也無水腫。

林襄穎呼籲女性患者，腰痠背痛不見得只是單純月經症候群，尤其是子宮肌腺症若經痛伴隨腰痠背痛，甚至排尿困難，要儘快檢查治療！急性期可由婦產科處理，慢性期則有中醫採用「行氣化瘀」中藥治療，不但可改善經痛與腰痠背痛，更可避免泌尿系統受損；強調中醫是在患者經痛伴隨腰痠背痛時積極治療，使用中藥「行氣化瘀」方式改善經痛與沾粘，防止子宮繼續變大。

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