健康網》護髮產品怎麼挑？ 中醫：掌握5重點

中醫師建議，可以從自身的頭皮性質、洗後感，及洗髮產品的香味、起泡力、專利成分等，來進行挑選。（彭博社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走進大賣場、藥妝店想要挑選護髮產品，看到架上琳琅滿目的品項，有保濕、染燙修復、袪油、袪屑等，不知如何下手嗎？翰醫堂中醫診所中醫師陳信宏建議，可以從自身的頭皮性質、洗後感，及洗髮產品的香味、起泡力、專利成分等，來進行挑選。

陳信宏在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，他認為養髮就跟培養植物一樣，從土壤環境，再到栽培環境都非常重要。頭皮如同土壤，唯有土壤健康、肥沃，才能長出豐饒的植栽。此外，也提醒，如遇到禿髮相關問題，一定要先去找專業醫師診斷，確認頭髮頭皮狀況後，再使用輔助產品，才能更有效的達到效果。

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頭皮性質

陳信宏指出，在判斷自己的頭皮性質時，可以觀察瀏海至頭皮巔頂區的部位。

●偏油性頭皮：出油明顯、頭髮結塊、發炎、頭皮味。

●偏乾性頭皮：頭皮繃緊、頭皮乾癢、起屑疼痛。

洗後感

陳信宏說，不論哪一種頭皮性質，挑選洗髮產品時，應該儘量選擇洗後「頭皮不會繃緊」的洗髮產品。

香味

頭皮上的毛囊居然也有香味喜好？木質檀香大勝花草香。陳信宏分享，經英國研究發現，在使用人工合成檀香刺激後，捐贈頭皮樣本的毛髮，會經由減少細胞凋亡，與增加IGF-1基因表現的型式來延長毛髮生長期。另外，如使用特殊花草香則會抑制毛髮的生長。

起泡力

陳信宏提到，起泡力強弱，往往會影響清洗觀感。起泡力愈強，泡泡愈綿密，常會讓人覺得清洗得更乾淨。起泡力越佳，清洗效率越好，也可以減少洗頭過程頭皮、頭髮的磨擦損傷。

專利成分

陳信宏說，除了基礎的洗淨力之外，建議可以挑選具有修復受損毛髮、增加強度與彈性、減少發炎落髮效用的成份，有助改善頭髮的質地，減少斷裂與分岔。

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