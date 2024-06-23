健康網》頭皮掉屑還有毛囊炎？ 醫教照護方法一次看

王綺嫻指出，只要做好適度清潔、正確保濕以及周全防護，就能保持頭皮皮膚屏障功能正常，並維持頭皮上菌群平衡，照顧好頭皮健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的頭皮不時脫屑，偶爾還會長毛囊炎，究竟怎麼做才能把頭皮顧好？」恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻在臉書粉專「皮膚科醫生王綺嫻的診間日常」發文表示，照顧頭皮的方法是清潔、保濕以及防護，當中包含：適度清潔頭皮、做好頭皮保濕、並做好周全防護；像是以適當溫度吹頭髮、戴帽子防曬等。

●適度清潔頭皮：維持角質正常代謝，避免油脂過多或不足，達成頭皮菌群平衡。

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●洗頭3不要：水溫不要太高、不要過度搓洗頭皮、不要使用含油量高的護髮產品潤絲或護髮。

●做好頭皮保濕：頭皮是臉部皮膚的延伸，如果保濕不足，頭皮皮膚屏障功能不佳，頭皮會過度乾燥，導致脫屑及搔癢。

●日常防護不可少：頭皮及頭髮都需要好好防護，陽光太大的時候記得戴上帽子，吹染整燙的頻率不可過於頻繁，用適當溫度吹乾頭髮，另外也要維持均衡的營養攝取，避免搔抓或搓摳頭皮。

王綺嫻總結，只要做好適度清潔、正確保濕以及周全防護，就能保持頭皮皮膚屏障功能正常，並維持頭皮上菌群平衡，照顧好頭皮的健康。

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