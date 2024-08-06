「KP病毒」過半成本土新冠主流 羅一鈞估下波疫情：秋冬之交

疾管署副署長羅一鈞表示，預計目前這一波新冠疫情於8月下旬脫離流行期。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情連續4週下降，但近4週本土變異株KP.3已達33%，打敗原本的JN.1，成為主流株，其次是KP.2的25%，合計「KP病毒」占比已過半，但衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，預計目前這一波疫情於8月下旬脫離流行期，接下來3個月內對不同變異株都有交叉保護力，下一波疫情出現在秋冬之交的機會較大。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新增446例本土新冠併發症，較前一週的584例下降，但新增104例死亡，則較前一週新增90例上升。羅一鈞解釋，研判先前碰到颱風假，造成當時有些死亡個案通報時間延遲，計入上週數字，因此出現上升的狀態，推估接下來就會下降。

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疾管署防疫醫師林詠青也提到，在新增死亡個案中，以南部30多歲男性最年輕，有血液腫瘤、腦部腫瘤病史，最後一次接種新冠疫苗是2022年，未打XBB疫苗，個案7月上旬先出現腦梗塞症狀，懷疑與其腦腫瘤有關，就醫住院期間全身倦怠、呼吸困難、發燒，且X光顯示肺炎，轉入加護病房治療，仍於出現症狀1週死亡，死因包含腦動脈阻塞、新冠併發肺炎。

李佳琳也指出，近4週新冠變異株監測統計，本土及境外移入皆以KP.3各占33%及29%最多；本土其次依序為KP.2占25%、LB.1占18%、JN.1占11%及XDV.1占11%；境外移入其次則是依序為LB.1占22%、JN.1占22%、KP.2占16%及XDV.1占10%。

羅一鈞提到，目前這一波新冠疫情已經接近尾聲，接下來只要連續2週本土併發症低於350例，就會宣布脫離流行期，預計最快8月27日例行記者會宣布。

羅一鈞也指出，雖然變異株消長出現變化，KP.3已躍居主流株，但因為剛經歷一波疫情，預計3個月內對不同變異株均有交叉保護力，除非開學後有很大變化，否則下一波疫情應該不會那麼快發生，預計秋冬之交比較可能上升。此外，今年10月新冠疫苗與流感疫苗一起開打，希望有助於秋冬疫情更加舒緩。

另外，羅一鈞也提醒，今年累計199例侵襲性肺炎鏈球菌感染症，為2020年以來同期新高，其中23例死亡，病例以65歲以上占38%、男性占61%為多，且去年肺炎死亡1.7萬人，已躍居10大死因第3位，男性肺炎死亡率更為女性1.5倍。因應父親節來臨，他呼籲65歲以上民眾可接種1劑公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以加強免疫保護效力。目前13價疫苗庫存尚有87萬餘劑、23價疫苗則是6千多劑。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

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