健康網》肥腰不僅釀中風致癌！醫談肥胖5大害

肥胖帶來的危害不僅是高血壓、更可能致癌。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部國健署統計，台灣成人過重與肥胖率達到50.3%，國中生的過重與肥胖率為30.6%，相當於每2個大人就有1人，每3位學童有1人過重。有關肥胖帶來的風險，相信大家都很了解，例如新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的高風險就是肥胖。不過肥胖帶來的危害比你想得還嚴峻。急診兒科主治醫師黃士倫說明，肥胖的危害還有5項：高血壓、脂肪肝、中風、癌症、膽石症。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享，肥胖帶來的危害有5項：

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1.高血壓

黃士倫說明，美國心臟協會於2017年11月13日發布有關高血壓標準值的最 新治療指引，重新定義血壓達130/80毫米汞柱（收縮壓130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱）以上即為高血壓。高血壓被稱為「沉默殺手」，因為HTN 通常沒有任何症狀。常常第一次發現自己有高血壓時，心臟、 大腦或腎臟已經出現問題。

而過重個案的血壓通常會升高。黃士倫說明，根據估計，控制體重將可以改善28至48% 的高血壓情況。過重、高血壓與心臟功能會互相影響，導致心室壁增厚和心臟容量增大，甚至引發心衰竭

2.脂肪肝

黃士倫說明，非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD）是用來描述與肥胖有關的肝臟異常。在肥胖患者肝活檢的分析中，發現脂肪變性，脂肪性肝炎和肝硬化的患病率分別約為75%、20%和2%。多數脂肪肝病例是由於肥胖引起的，引起脂肪肝的其他原因包括：糖尿病、藥物、腸胃繞道手術、飢荒、蛋白質營養不良、酗酒。

黃士倫說明，逐漸減輕體重可以幫助減少由於脂肪引起的肝臟腫大，並且可以使相關的肝臟檢查異常正常化。限制飲食中的酒精攝入量很重要。 酒精會降低肝臟的新陳代謝率和脂肪分泌。

3.中風

黃士倫說明，中風有兩種形式：缺血性和出血性。當大腦的動脈被阻塞時會發生缺血性中風；超重和肥胖會增加男性和女性發生缺血性中風的風險。與BMI小於25 kg/m2的個案相比,BMI大於30kg / m2 的個案患缺血性中風的風險會逐漸增加，甚至翻倍。大腦中的血管爆發時會發生出血性中風；超重和肥胖與出血性中風的風險不明。

4.癌症

黃士倫說明，肥胖和缺乏運動可能佔幾種主要癌症的25%至30%：結腸癌、乳癌、子宮內膜癌、腎癌、食道癌、膽囊癌、胰腺癌、子宮頸癌等。

5.膽石症

黃士倫說明，膽石症是與肥胖相關的主要肝膽疾病。膽石症是一種以膽囊或膽管中存在或形成膽結石為特徵的疾病。通常膽汁鹽、卵磷脂和膽固醇的平衡會阻止膽結石的形成，但是如果膽汁鹽含量異常高，或者更常見的是膽固醇，則會形成結石。

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