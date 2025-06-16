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健康網》不吃早餐易得膽結石？ 醫解答：注意2行為

2025/06/16 06:31

不吃早餐容易得膽結石？醫師解答，膽結石成因不會是一定行為所致，且其成因多元，並非完全必然的結果；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不吃早餐容易得膽結石？醫師解答，膽結石成因不會是一定行為所致，且其成因多元，並非完全必然的結果；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，不吃早餐除了容易餓，卻還傳出會容易出現膽結石？敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發影片解答，膽結石成因不會是一定行為所致，且其成因多元，並非完全必然的結果，不過反倒建議注意空腹很久，突然間暴飲暴食的飲食行為及長期臥床患者，或許較可能引發膽結石。

何謂膽結石？陳榮堅曾在臉書網站說明，膽結石是1個很常見的消化道疾病，肝臟每天會產生約800-1000毫升的膽汁，而膽囊可以儲存與調節膽汁分泌，幫助脂肪類的食物消化與分解。當膽汁中的膽鹽流速較不順暢時，使得膽汁無法保持液狀，就容易像河床泥沙淤積般，慢慢形成顆粒狀的結晶，沉澱在膽囊與膽管內，也就是所謂的膽結石。

醫師說明，膽汁中的膽鹽流速不順時，使得膽汁無法保持液狀，容易慢慢形成顆粒狀的結晶，沉澱在膽囊與膽管內，就是所謂的膽結石；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師說明，膽汁中的膽鹽流速不順時，使得膽汁無法保持液狀，容易慢慢形成顆粒狀的結晶，沉澱在膽囊與膽管內，就是所謂的膽結石；示意圖。（圖取自shutterstock）

膽結石4症狀 右上腹部疼痛要小心

陳榮堅解釋，膽結石成因與飲食習慣有關，常吃高膽固醇食物、高油脂食物及甜食，都有比較高的機率罹患膽結石，醫學統計顯示，肥胖、40歲後及女性屬好發族群。一旦出現膽結石後，最常見的症狀之一，就是右上腹部疼痛，尤其當膽結石不斷摩擦膽囊壁時，也會造成發燒、發冷、黃疸等症狀。

那麼不吃早餐真的會容易得膽結石嗎？陳榮堅指出，膽汁流得不順容易有膽結石發生，因此有很多人以此類推就說，空腹很久導致膽汁排泄、疏洩就沒有那麼順暢，是不是會因為斷食時間比較久或是沒吃早餐，就容易得膽結石的說法；對此，他解答，不一定！

陳榮堅說明，膽結石成因不會是一定行為所致，且其成因多元，反倒是當空腹很久後，突然間暴飲暴食的飲食行為，讓膽汁一下子排很多、一下子不排的那種，或許更容易發生膽結石問題；此外，長期臥床患者，因為臥床受到重力影響，或許也可能容易引發膽結石，但仍再次強調，其並非完完全全必然的結果。

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