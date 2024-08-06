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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

颱風後狂冒11例本土類鼻疽 羅一鈞估本週進入疫情高峰期

2024/08/06 15:52

疾管署防疫醫師林詠青說明防範類鼻疽注意事項。（記者林惠琴攝）

疾管署防疫醫師林詠青說明防範類鼻疽注意事項。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕凱米颱風帶來強風豪雨，衛福部疾管署今（6日）公布，凱米走後至今已確診11例本土類鼻疽，均發生於南部，包含高雄市8例、台南市2例及嘉義縣1例，目前皆住院中，其中3例仍在加護病房。疾管署副署長羅一鈞預估，本週疫情會進入高峰，並持續至8月下旬，這波本土類鼻疽上看30、40例。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，新增確診的11例本土類鼻疽，介於30多歲至80多歲，10位有慢性病史，另1例有酗酒史，其中8例超過65歲。

目前3例在加護病房治療中，嘉義縣、台南市、高雄市各1例，疾管署防疫醫師林詠青進一步說明相關個案，其中1例為40多歲男性，無慢性病史，平時有酗酒習慣，7月底出現發燒，陸續嘔吐、胸悶、高燒、黃疸，發病後3天到醫院檢查，發現肝指數上升，診斷為猛爆性肝炎入住一般病房，期間發生休克經急救、插管轉加護病房，X光發現肺炎，後來通報確診類鼻疽，現已無發燒，但意識不清，持續插管收治於加護病房。

1例是70多歲女性，有高血壓、糖尿病、癌症病史，7月底出現發燒、畏寒、全身無力至急診就醫，醫師懷疑菌血症，插管轉入加護病房，持續插管治療中；1例則是70多歲男性，有糖尿病、心臟病病史，7月底呼吸困難、意識不清至急診，檢查發現發炎指數上升、腎臟損傷，且胸部X光顯示肺炎，也插管轉入加護病房。

林詠青指出，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，但新增確診個案中，有些住家或工作場所並無淹水，主要是因為此病也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染，之前南部淹水範圍大，土壤深處的病菌恐暴露到水流，並隨著水氣、塵土飛揚而造成傳染。

羅一鈞表示，目前本土類鼻疽為散發個案，沒有群聚事件，但增加速度快，由於疫情通常在颱風後2至4週會達到高峰，預計本週將進入高峰，且可能持續到8月下旬，估計凱米颱風過後，這波個案上看30、40例。

羅一鈞提到，本土類鼻疽疫情高點在2005年，當年度7月、9月因為歷經海棠、泰利颱風，帶來大量豪雨，風災過後累計42例個案，甚至有8例死亡，但國內死亡率仍遠低於國際報告，提醒高風險對象注意自我防護，今日也再度發布致醫界通函，呼籲醫師提高警覺，注意疑似個案通報與診治。

林詠青指出，預防類鼻疽要避免赤腳接觸污泥或污水，最好使用鞋套或手套，尤其皮膚有傷口更要小心。此病症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

林詠青提到，國際上報告類鼻疽死亡率可達40%至75%，國內統計近5年類鼻疽致死率則為4.5%。其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，提醒如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀，要儘速就醫。

類鼻疽由類鼻疽桿菌所引起，在颱風後一個月內確診數增加。（疾管署提供）

類鼻疽由類鼻疽桿菌所引起，在颱風後一個月內確診數增加。（疾管署提供）

全國類鼻疽本土病例與境外移入病例。（疾管署提供）

全國類鼻疽本土病例與境外移入病例。（疾管署提供）

今年累計18例本土類鼻疽，為近5年以來同期最高，與2019年相同，個案發病年齡以65歲以上年齡層為主，居住地分布為高雄市13例、台南市2例、桃園市、彰化縣及嘉義縣各1例。

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