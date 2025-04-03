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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

南投8旬翁罹早期胃癌 內視鏡治療免開刀切胃

2025/04/03 09:32

南投醫院醫師黃耀光進行內視鏡黏膜下剝離術，治療早期胃癌患者。此為示意圖，非文中病人。（南投醫院提供）

南投醫院醫師黃耀光進行內視鏡黏膜下剝離術，治療早期胃癌患者。此為示意圖，非文中病人。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投80歲黃姓老翁日前因為解血便、腹痛就醫，檢查發現是胃癌第一期，惟黃男有高血壓、心臟病、貧血等病史，且幾年前因為罹患腹主動脈瘤而接受治療，家人擔心其身體狀況無法再承受開刀手術，所幸黃翁是早期胃癌，在醫師透過「內視鏡黏膜下剝離術」（ESD）成功切除腫瘤，免挨刀切胃，目前出院返家後僅需定期追蹤，不必另外接受化療或放射治療，保有良好的生活品質。

衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，黃姓老翁是在透過胃鏡檢查時發現一個7公分的病灶，由於手術治療仍是胃癌主要的治療方式，但考量病人年紀較大，有諸多慢性疾病，術後產生併發症的機率較高，且開刀後若傷口恢復不好增加感染風險。所幸病人是表淺型胃癌，腫瘤位於胃壁的黏膜層，且尚未轉移至淋巴結或其他器官，經全面評估後，安排使用「內視鏡黏膜下剝離術」治療。

黃耀光指出 內視鏡黏膜下剝離術是經由內視鏡去切除黏膜層的病灶，不需要手術切除或重建器官，外觀上沒有任何傷口，恢復速度比傳統手術快，還能在術後保持正常飲食功能，不過目前全民健保尚未給付內視鏡黏膜下剝離術，建議病人可與專業醫師進行討論及諮詢，選擇適合自己的治療方式。

南投醫院指出，衛生福利部統計，胃癌是國人十大癌症死因第8位，也位居國人十大癌症發生人數第8位，由於胃癌早期症狀沒有特異性，容易被忽略，建議有胃癌家族史和其他胃癌風險因子的患者，可定期接受胃鏡篩檢，早期發現病變，盡早接受治療。

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