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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒再奪1命！ 羅一鈞示警：恐比往年更嚴重

2025/04/02 16:00

疾管署副署長羅一鈞指出，3個月內出現4例重症、3人死亡，雖然整體疫情仍處於低點，但這樣零星且持續出現的重症，代表腸病毒威脅不可輕忽。（記者邱芷柔攝）

疾管署副署長羅一鈞指出，3個月內出現4例重症、3人死亡，雖然整體疫情仍處於低點，但這樣零星且持續出現的重症，代表腸病毒威脅不可輕忽。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕腸病毒蠢蠢欲動，今（2025）年3個月內國內就累計4例重症，其中3人不幸死亡，疾管署今（2日）公布的最新個案為南部一名1歲多男童，感染克沙奇B5型腸病毒，併發嚴重急性腦炎，發病短短6天就病逝，成為今年第3例死亡個案，這也是相隔10年，再度出現克沙奇B5型重症死亡。

疾管署副署長羅一鈞指出，3個月內出現4例重症、其中3人死亡，雖然整體疫情仍處於低點，但這樣零星且持續出現的重症，代表腸病毒威脅不可輕忽，尤其現在進入4月，天氣轉暖後，腸病毒活躍程度會明顯上升，今年的流行情況，很可能比往年更嚴重。

針對最新死亡個案，羅一鈞進一步說明，這名男童3月上旬出現發燒與呼吸道症狀，兩天後開始抽搐、意識不清，送急診後確診急性腦炎，雖然緊急住進兒科加護病房搶救，仍因病況惡化迅速，於發病第6天病逝。經檢驗確認為克沙奇B5型感染，這也是今年首例感染該型病毒導致重症死亡的個案。克沙奇B5型通常以輕症為主，但自2014年至今，已通報8例重症，其中2例死亡。

根據疾管署統計，今年的4例重症個案中，有3人感染伊科病毒11型、1人感染克沙奇B5型，其中2名為出生未滿1個月的新生兒。羅一鈞特別提醒，兩歲以下嬰幼兒要特別注意。除了勤洗手之外，接觸小朋友前應先確保手部清潔；從外出返家時，也務必先脫掉外衣再抱小孩。

目前腸病毒以克沙奇A16型為主流，其次是伊科病毒11型與克沙奇A6型。5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高風險群，家長與照顧者務必要留意重症前兆，包括嗜睡、意識模糊、活力不佳、手腳無力、無故抽動、持續嘔吐、呼吸急促或心跳變快等，如有異常應立即送醫。

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