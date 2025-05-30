新冠升溫 高雄145家院所提供醫用快篩診斷

民眾出現COVID-19症狀，可至高雄市145家醫療院所就醫，並提供醫用快篩輔助診斷。示意圖。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕COVID-19新冠疫情升溫，為降低重症風險，高雄市將有145家醫療院所提供就醫輔助「醫用快篩」診斷，目前公費抗病毒藥物也量能充足，呼籲民眾出現相關症狀前往就醫。

高雄市衛生局指出，民眾如有接觸風險並出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等相關症狀，可直接至145家醫療院所（相關資訊請上高雄市衛生局官網查詢）就醫，並提供醫用快篩輔助診斷，若為重症高風險個案，即可處方公費抗病毒藥物，降低併發症或死亡風險，目前合約醫療院所「醫用快篩試劑」及「公費抗病毒藥物」量能充足。

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此外，家用快篩試劑依中央規劃已於超商通路、藥局等通路擴大舖貨中。衛生局每日早上10點及下午5點將更新高雄市藥局庫存「家用快篩試劑」清單，以利市民快速查詢。相關醫療院所及藥局資訊於高雄市政府衛生局官網同步更新。

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