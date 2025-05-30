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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

醫稱「疫苗打夠了、重症數字灌水」 羅一鈞駁：荒謬、誤導！

2025/05/30 14:15

疾管署副署長羅一鈞今（30日）指出，所謂官方數據「灌水」的說法相當荒謬，對疫苗的輕忽更是「很危險的呼籲」。（資料照）

疾管署副署長羅一鈞今（30日）指出，所謂官方數據「灌水」的說法相當荒謬，對疫苗的輕忽更是「很危險的呼籲」。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情升溫，就醫人數和重症個案也跟著增加，不過有醫師質疑官方的數據「灌水」，還說疫苗早就打夠了。對此疾管署副署長羅一鈞今（30日）回應，所謂「灌水」說法相當荒謬，對疫苗的輕忽更是「很危險的呼籲」，不但和國內外專家建議迥異，更可能讓民眾誤信、反而傷害健康。

國民黨昨（29）天召開記者會批評衛福部因應疫情升溫慢半拍，中華民國防疫學會理事長、感染科醫師王任賢在記者會上提到「新冠輕症不能用快篩、不能用藥」、「醫師為了開藥而變造病歷」、「重症數據灌水」、「疫苗打夠了」等言論。疾管署今日嚴正澄清，相關說法錯誤且具誤導性，恐造成社會不必要恐慌與誤解。

羅一鈞說明，新冠雖已降為第四類法定傳染病，且僅重症須依法通報；但為防止高風險族群，如65歲以上、孕產婦、慢性病患者等，由輕症惡化為中重症， 疾管署仍以公費儲備各類抗新冠病毒藥物提供醫師開立，健保署也給付醫療院所針對上述對象執行快篩，「新冠輕症不能用快篩、不能開藥物」的說法實屬錯誤。

羅一鈞說，「醫師為了能讓病患用藥物，很多時候就會將病歷變造成重症，否則就拿不到藥」的說法，也完全是錯誤的論點；這不僅是對醫師專業的無端指控，也毫無事實根據。疾管署鄭重澄清，新冠輕、中、重症患者皆可由醫師依臨床評估開立抗病毒藥物，無論在門診、急診或住院，均不受是否通報重症所影響。疾管署從未訂有需通報重症才能開藥的規定，該醫師的說法實屬荒謬且具誤導性。

羅一鈞表示，「重症、死亡是灌過水的數字」更是無稽之談！重症、死亡均由醫療院所依據新冠併發重症病例定義於7日內向衛生單位進行通報，醫療院所和衛生單位無法「灌水」，也毫無理由「製造灌水的數字」。他強調，疾管署公布疫情統計均依各項通報監測系統忠實陳述，無法苟同「疫情雖然有嚴重，但還沒有到官方通報數字這麼可怕」的奇怪說法。

針對「疫苗已打夠、不必再補打」的說法，羅一鈞也警告這是危險的錯誤訊息，不僅違背國內外專家建議，還可能誤導民眾、危害健康。他強調，JN.1疫苗對目前流行病毒株仍具保護力，追加接種可有效降低住院、重症與死亡風險。疾管署呼籲民眾儘速接種本季JN.1疫苗，65歲以上長者等高風險族群如已滿6個月，建議接種第二劑，以提升防護力。

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