新冠高峰將至 疾管署籲家長注意兒童重症警訊

疾管署預期新冠疫情將升溫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者羅國嘉攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情持續升溫，疾管署預估單週就診人次恐突破20萬。疾管署副署長羅一鈞今（30日）提醒，雖多數感染者為輕症或無症狀，但病程仍有機會惡化為中重症，值得注意的是，兒童的重症表現與成人不同，今年截至目前，0至12歲兒童已通報19例重症，雖無死亡案例，但多數個案出現「哮吼」及呼吸困難等症狀，呼籲家長提高警覺。

羅一鈞指出，今（2025）年夏季疫情規模明顯高於過去兩年，兒童重症通報也相對增加，根據臨床醫師觀察，這一波兒童感染後以上呼吸道症狀為主，腦炎情形較少，反而較常見哮吼、呼吸困難等症狀，若孩童在發燒或咳嗽後，出現呼吸雜音、呼吸困難等情況，應立即送醫。

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疾管署進一步提醒，兒童若有以下症狀也需儘速就醫，包括發燒超過48小時、高燒超過39度合併發冷或冒冷汗、退燒後活動力不佳、持續呼吸急促、胸悶胸痛、持續性嘔吐、頭痛或腹痛，及12小時以上未進食或解尿等。若出現抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫高於41度等，則為重症徵兆，務必立即送醫。

成人方面，疾管署建議有呼吸道症狀者可先戴口罩前往基層診所就醫。若為高風險族群，如65歲以上長者、慢性病患者、孕婦、BMI過高或免疫功能低下者，出現症狀時應盡速就醫，及早使用抗病毒藥物降低併發症風險。感染新冠如為輕症或無症狀者應盡量居家休息、避免外出，若出現喘、胸痛、意識不清、嘴唇發紫、無法進食、尿量驟減等重症警訊，也應立刻就醫。

疾管署提醒民眾，雖多數感染者為輕症或無症狀，但病程仍有機會惡化為中重症。（疾管署提供）

兒童的重症表現與成人不同，呼籲家長提高警覺。（疾管署提供）

疾管署呼籲具重症風險因子對象特別留意。（疾管署提供）

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