健康網》「冰人」方基墨謝幕 台灣喉癌年佔4％多為男性

方基墨於本月1日逝世，享壽65歲，死因為肺炎。（圖取自IMDB）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢影星方基墨（Val Kilmer）在暌違36年《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》中飾演身患喉癌的冰人，最後一次當獨行俠的僚機，並在電影中離世。如今他的女兒證實方基墨於本月1日逝世，享壽65歲，死因為肺炎。綜合媒體報導，方基墨在2014年就被診斷出有喉癌，需要進行氣管切開手術來改變他的聲音。

據台灣癌症基金會資料顯示，喉癌約佔台灣每年所發生惡性腫瘤的4%，大部分發生在男性病人，男女發病比例約為8：1，發病高峰年齡為50-70歲之間，尤其是50-60歲好抽菸、喝酒的男性。

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台灣癌症基金會指出，由於喉頭是一個很精細、靈巧的器官，與人體呼吸、發音、吞嚥等重要機能息息相關，所以喉頭的病變常會引起上述機能的障礙。臨床症狀，最主要有聲音沙啞，其他如喉嚨痛、喝水容易嗆到、咳嗽、體重減輕，甚至吞嚥困難、呼吸困難等都可能出現。

台灣癌症基金會提到，大部分疑似喉癌的病患會直接或經轉介至醫院門診就醫，經醫師詢問相關病史之後，可當場利用間接喉鏡或纖維內視鏡或喉頻閃鏡，評估腫瘤位置、大小與聲帶運動情形。

台灣癌症基金會表示，針對高度懷疑的病例，建議採全身麻醉，用喉顯微鏡切片確定診斷，同時必須用支氣管鏡、硬式食道鏡評估其他上呼吸消化道有無腫瘤侵犯。此外，頭頸部電腦斷層、核磁共振、胸部X光、腹部超音波等等檢查，可以作為判斷喉癌是否轉移的最佳輔助工具。

台灣癌症基金會說，喉癌的治療關鍵在於確診時機，譬如最多見的聲門癌，它早期就出現症狀，而且淋巴轉移甚少，所以放射線治療的效果一般都很好，治癒率幾乎高達9成，不但腫瘤可以緩解，而且治療後不影響正常呼吸、飲食與說話功能，是預後最好的頭頸部癌。然而，由於聲門上癌與聲門下癌的典型症狀都出現較晚，尤其是聲門下癌，就診時往往已有頸部淋巴結轉移，對於這些病例就不得不採用手術治療，且預後相對較差。

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