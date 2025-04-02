健康網》切除子宮一併摘輸卵管 醫：降低卵巢癌風險

醫師指出，如果因子宮肌瘤、子宮腺肌症等疾病需要切除子宮，可以同步諮詢醫師，考量一併切除輸卵管，降低未來卵巢癌風險；情；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮切除術是女性常見婦科手術之一，通常針對患有子宮肌瘤、子宮腺肌症等患者進行。婦產科醫師謝筱芸引述研究指出，如果因相關疾病需要切除子宮，可以同步諮詢醫師，考量一併切除輸卵管，降低未來卵巢癌風險；手術時長僅增加10分鐘，而且因子宮與輸卵管不分泌荷爾蒙，切除不影響卵巢功能，更不會提早進入更年期。

部分卵巢癌源自輸卵管

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文指出，過去大家普遍認為卵巢癌是直接源自卵巢，但近年的研究發現，有些類型的卵巢癌其實起源於輸卵管！因此，國際上越來越多專家建議，在進行子宮切除手術時，可考慮同步切除輸卵管，以降低未來罹患卵巢癌的風險。

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醫師指出，過去大家普遍認為卵巢癌是直接源自卵巢，但近年的研究發現，有些類型的卵巢癌其實起源於輸卵管；情境照。（圖取自shutterstock）

切輸卵管可防未來再手術風險

謝筱芸說，根據研究，在子宮切除時同時進行輸卵管切除，可帶來的好處包含：每225名女性中可預防1例卵巢癌發生，每450名女性中可降低1例癌症相關死亡；而且未來如果輸卵管發生病變，還需要額外手術，因此在子宮切除時同步切除輸卵管，也能減少未來再手術的風險。

她總結，如果需要做子宮切除手術，可以考慮同步切除輸卵管，降低未來卵巢癌風險。以後到診間討論手術的時候，不用再困惑為什麼明明肌瘤長在子宮，手術項目卻多了「輸卵管切除」這一項目。

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