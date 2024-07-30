颱風「軟封城」助攻 新冠預計8月中脫離流行期

衛福部疾管署說明國內最新疫情情形。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情連續三週下降，衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，颱風期間大型集會取消，類似「軟封城」，呼吸道疾病無法大規模傳播，不過下週可能會略有反彈，預計8月中旬可脫離流行期。

疫情中心副主任李佳琳表示，新冠疫情連續三週呈現下降，上週（7月23日至7月29日）新增584例本土COVID-19確定病例，較前一週下降，其中65歲以上長者占79%；死亡病例新增90例，同樣下降，65歲以上長者占90%。變異株方面，以JN.1及KP.3各占24%最多，LB.1占21%呈上升，境外病例KP.3占28%最多，其次為JN.1、LB.1、KP.2及XDV.1。

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新冠死亡中有1名較年輕的個案，為南部40多歲女性，未曾打過XBB疫苗，6月中出現發燒、鼻塞、流鼻水等症狀，發病後3天出現呼吸喘情形，第5天到醫院就醫時有發燒、低血氧，經快篩確診，由於病況持續惡化，出現雙側肺炎，插管使用呼吸器並轉加護病房給抗生素藥物治療，住院期間反覆發燒，不幸於住院6週後過世。

同樣呈現下降趨勢的還有腸病毒疫情，李佳琳指出，腸病毒門急診就診1萬3268人次，較前一週1萬6385人次下降，以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出，且感染個案均為輕症。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童。

羅一鈞提醒，雖然新冠、腸病毒疫情呈現下降，不過國際疫情持續升溫，新冠方面，美國和日本疫情呈現上升，其中日本病例數已連續11週增長；腸病毒方面包括日本、韓國、泰國及新加坡的疫情均持續上升，病例數皆高於近年同期，疾管署提醒，適逢暑假旅遊旺季，民眾開心出遊應不忘持續落實個人防護措施，遠離疫病威脅。

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