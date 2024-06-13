健康網》新冠流行中 醫：有感冒症狀先快篩

近期不少人感染新冠。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署認為國內新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）已進入流行期，小兒科醫師柳雱邁近日發現有很多病患，新冠快篩呈現陽性，提醒有喉嚨劇痛、高燒不退、嗅味覺異常等較具有特異性症狀者，要特別留意；也要妥善照顧身邊的高風險族群。

疾管署在近日記者會上說明新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情現狀，同時提到新冠已進入流行期。疾管署統計，上週新增328例新冠肺炎本土確定病例（併發症）及20例死亡，疾管署評估已進入流行期，短期將持續上升，直到八、九月趨緩。目前本土與境外變異株分布仍以JN.1為多，但近期出現緩降趨勢，KP.2及KP.3占比則略升。小兒科醫師柳雱邁說明，若察覺自己喉嚨痛、高燒不退、嗅味覺異常，需格外小心；同時高風險族群染疫相當危險。

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疾管署表示，新冠肺炎已進入流行期。（資料照）

柳雱邁在粉絲專頁「柳雱邁小兒科」表示，起初他認為新冠感染者並未明顯增加；但是端午節過後，護理師統計這一兩天發放快篩回報陽性的比例，驚訝發現比例偏高，「還真有六七成」。另外他注意到，有不少病患是最近才第一次確診的患者，「可見不要相信『天選之人』這回事」。

同時柳雱邁提醒「最近有感冒加發燒症狀的，請記得先在家裡驗一驗快篩再出門喔，因為很可能就是中獎了！」

柳雱邁表示，近日臨床上新冠確診個案的確有增加，因需要合約院所才能開立抗病毒藥物，因此有些個案是由其他院所轉介而來。柳雱邁自己若注意到患者有呼吸道症狀，加上發燒，一律進行快篩檢驗，大多數會發快篩請民眾自行在家做，若操作有困難才會由醫護人員協助。

另外柳雱邁觀察後發現，以總體出現呼吸道症狀的患者而言，感染新冠比例沒有那麼高，但因不是「每個人都驗」，因此可能有部分的無發燒患者是隱藏的黑數。

柳雱邁提醒，新冠症狀和一般感冒症狀其實很難區分，若是有喉嚨劇痛、高燒不退、嗅味覺異常等較具有特異性症狀者，提醒要特別留意，也許本身罹患重症的機率不高，但若未妥善做好隔離防範，對於身邊的高風險族群來說仍相當危險。

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