健康網》陰暑陽暑大不同 中醫：出入冷氣房也可能中暑

雖然在冷氣房相當舒適，但從炎熱的地方進入很涼的地方也可能中陰暑。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（24）日雖然有颱風，白天氣溫多在攝氏30度以下，暫別35度的高溫；然正在冷氣房內吹冷氣的你，也要小心中陰暑！鼎妍中醫診所主治醫師林敬哲說明，中暑分為陰暑與陽暑，陽暑大家多知道，就是在高溫的戶外引發之中暑現象。而陰暑就是在室內以及相對陰涼環境引發。「現代人出入冷氣房，造成皮膚毛細孔快速收縮，體熱難以透過排汗帶走，引發中暑。」那中暑了該怎麼辦呢？林敬哲說明，陰暑陽暑處理略有不同，但嚴重時仍需就醫。

中暑也有陰陽 冷氣房內也可能中陰暑

林敬哲在粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」表示，中暑在中醫分類中分成「陽暑」和「陰暑」。

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●陽暑

林敬哲說明，就是大家所熟知，在高溫、不通風、濕度又大的戶外環境待太久引發的中暑現象。症狀有：身熱、頭暈頭痛、汗多口乾；程度重者會呼吸急促、意識不清。

●陰暑

陰暑就不太一樣囉！陰暑常常發生在室內，甚至相對陰涼的環境。現代人常出入冷氣房，從室外高溫環境一下子急凍起來，造成皮膚毛細孔快速收縮，身體裡的熱無法透過排汗帶走，而出現的中暑。症狀有：出汗少、頭暈、四肢無力、食欲差，甚則嘔吐。

中暑的人陰陽略不同 吃點東西也很好

如果您或您周遭有人中暑，當下我們該怎麼做呢？林敬哲說明，若是陽暑，需先將患者移至通風散熱涼好的地方，適度補充水分或運動飲料（電解質）。如果患者症狀沒有顯著改善，甚至出現意識不清、抽筋等症狀，請儘速就醫。

反過來，若是陰暑，可適度補充溫熱開水，幫助身體散熱發汗。不可以過度進食喔！會造成嘔吐。另外，患者如果發生輕微嘔吐、腹瀉狀況不用過度緊張，這是身體把熱帶走的方法之一；但如果症狀沒有緩解，請趕快找醫生。

同時林敬哲說明，有的人會透過刮痧的方式處理！這也是中暑在客家話叫做「發痧/ bodˋ saˊ」的原因。這種方式適用在陰暑。

除了以上這些方法，林敬哲列出一些可以幫助輕微中暑的人緩解症狀的食物：

●綠豆薏仁湯：輕涼退火

●沙士（加鹽更好）：簡單易取得，解暑效果好

●酸梅汁：清熱生津，防止水分流失

●西瓜（白色的肉留下來更好）：中醫稱為「天生白虎湯」（白虎湯是治療中暑的一種方劑）

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