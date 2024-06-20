健康網》中暑分陰、陽！ 中醫：「這款」更適合刮痧

中醫師建議，在刮痧時，可使用油性潤滑劑做為介質，從頸肩大肌肉從上向下輕刮，刮到出痧、出紅即可停止；圖為情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署提醒，今（20）日起各地晴朗炎熱，高溫多達32至35度，部分地區上看36度。出門在外，若不小心中暑，能靠刮痧解決？中醫師王大元表示，陽暑，意味著在大太陽下，體溫調節中樞當機，熱氣蓄積體內者，可透過刮痧散熱涼血，散熱效果較好；但若是「陰暑」，也就是吹冷氣、喝冰水等錯誤的降溫方法造成毛孔持續緊閉，刮痧效果就會降低，此時反倒是要將汗發出來，像是洗熱水澡或熱敷頸部都是不錯的選擇。

中暑前會先出現熱衰竭或熱暈厥

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文提醒，若長期處在大太陽下，可能會無法調節體溫，而出現熱傷害，像是熱痙攣、熱衰竭或中暑等。通常中暑前會先有熱衰竭或熱暈厥現象，熱衰竭是因為持續出汗，加上沒有適時補充電解質和水分，身體開始出現倦怠無力、頭痛想吐或食慾不振；熱暈厥則是血液流到周邊血管加強散熱功能，導致腦部血循不足，而頭暈或昏倒。

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很多人會把熱衰竭和熱暈厥當成中暑；對此，王大元解釋，其實熱衰竭和熱暈厥只是中暑的「前兆」而已，如果處置不當就可能演變成「真中暑」，像是體溫超過40度、神智不清和皮膚乾燥都是中暑的常見症狀。

中醫師說明，在大太陽底下活動時，若體溫調節中樞當機，排汗和小便異常減少，使熱氣蓄積體內，就可能出現陽暑問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

中暑分為「陽暑」和「陰暑」

中醫會將中暑細分為「陽暑」和「陰暑」，王大元說明，前者是在大太陽底下，體溫調節中樞當機，排汗和小便異常減少，使熱氣蓄積體內，較常出現在廚師、農夫、運動員或工人等職業，症狀可見皮膚乾熱、心跳加速或口渴煩躁，嚴重時會神智不清；後者則是使用錯誤的降溫方法，如吹冷氣、喝冰水等，瞬間降溫讓體表汗腺收縮，汗水無法排出，體內無法有效散熱，出現頭痛、頭暈、噁心想吐或肩頸僵硬等問題。

若想改善熱中暑及冷中暑，王大元指出，熱中暑常用白虎加人參湯，內含的生石膏和知母，可鎮靜解熱，人參更可大補元氣；冷中暑是暑熱被寒濕所困，可用「黃連香薷飲」或「葛根湯」加減。此外，喝點微涼低糖的綠豆湯和酸梅湯也能清熱解暑，但一定要減冰減糖。

中暑都能靠刮痧解決嗎？王大元強調，「陽暑」刮痧散熱效果較好，因其體內暑熱過盛，刮痧可散熱涼血，但若是陰暑，毛孔持續緊閉，刮痧效果就會降低，此時是需要把汗發出來，洗個熱水澡或熱敷頸部都是不錯的選擇。另外，在刮痧時，可使用油性潤滑劑（如凡士林）做為介質，從頸肩大肌肉從上向下輕刮，刮到出痧、出紅即可停止；若家中有拔罐器，沿著大椎、風池、肩中俞穴吸附5-7分鐘，些微出痧效果也不錯。

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