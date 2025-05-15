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健康 > 杏林動態

防癌守護健康 義大癌醫院5/17辦園遊會

2025/05/15 19:59

義大癌治療醫院5月17日下午1點，將在高市岡山文化中心舉辦「義起守護健康、共享康復希望」園遊會。 （記者蘇福男攝）

義大癌治療醫院5月17日下午1點，將在高市岡山文化中心舉辦「義起守護健康、共享康復希望」園遊會。 （記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕癌症自1982年起，已連續42年高居國內十大死因之首，國民健康署去年推動「以癌友家庭為中心之照護模式」，義大癌治療醫院5月17日下午1點將在高市岡山文化中心舉辦「義起守護健康、共享康復希望」園遊會。

義大癌醫院表示，園遊會現場結合義大醫療體系精神、中醫、營養治療和社工科等單位，提供5大癌症公費篩檢，包括乳房X光攝影、子宮頸抹片、肺癌低劑量電腦斷層掃描（預約後回院檢查）、大腸癌糞便潛血檢測及口腔黏膜檢查。

另健康講座安排義大癌醫院副院長饒坤銘主講「乳此美好~ 與乳同行」，攜手乳癌志工分享抗癌經驗，營養師破除癌症飲食迷思，更結合時下流行的正念減壓心理師教導壓力舒緩及呼吸技巧，協助民眾正確認識癌症與康復之路。

戶外設有趣味闖關活動，完成指定攤位可兌換衛教品並參加趣味遊戲，闖關卡限量200張，配合母親節，岡山衛生所特別加碼活動，完成乳房攝影或子宮頸抹片檢查前50名民眾，可獲贈精美宣導品。

癌症希望基金會高雄希望小站、台灣癌症基金會、陽光社會福利基金會南區中心和高市抗癌服務協會，也將現場展示癌症支援與康復資源。

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