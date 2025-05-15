自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

留住護理人員 台南麻豆新樓醫院推動幸福職場

2025/05/15 14:00

台南市麻豆新樓醫院今天（15日）舉辦「員工健康促進活動」，趣味闖關遊戲。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院今天（15日）舉辦「員工健康促進活動」，趣味闖關遊戲。（醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆新樓醫院今天（15日）舉辦「員工健康促進活動」，員工參與可獲得小禮物，還有美食分享與精油舒壓攤位，打造幸福職場，提升醫療服務的高品質與永續發展。

現場設有多個趣味互動攤位，包括節能減碳ESG宣導站、體能測驗等，並透過「防癌五部曲」、「視力1.0」、「肌力檢測」、「失智桌遊」、「九宮格健康玩」、「跟著老師動滋動」等有趣活動，邀請各職類員工參與。

麻豆新樓醫院說，為推動醫院永續發展與提升員工福祉，院方去（2024）年底成立「永續委員會」，積極將永續理念導入醫療職場，在5月12日「國際護師節」後，面對護理人力挑戰，醫院更加深刻的體會到打造健康、幸福、且永續的工作環境刻不容緩。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，幸福的員工是提供優質醫療服務的基石，將員工視為最寶貴的資產，透過這些活動，期使創造一個更健康、更具活力的工作環境。

院方指出，院方長期重視員工健康，包括定期的員工健康檢查、心理健康輔導服務，以及建立良好的工作氛圍。醫療場所屬高壓力工作職場，壓力與生活習慣對健康影響甚鉅，為預防代謝症候群與壓力型肥胖，也鼓勵員工建立規律運動與良好飲食習慣，促進正向身心發展。

健康促進活動包含「跟著老師動滋動」律動熱身體驗。（醫院提供）

健康促進活動包含「跟著老師動滋動」律動熱身體驗。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院今（15日）舉辦「員工健康促進活動」，趣味闖關遊戲。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院今（15日）舉辦「員工健康促進活動」，趣味闖關遊戲。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院舉辦「員工健康促進活動」。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院舉辦「員工健康促進活動」。（醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中