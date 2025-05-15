留住護理人員 台南麻豆新樓醫院推動幸福職場

台南市麻豆新樓醫院今天（15日）舉辦「員工健康促進活動」，趣味闖關遊戲。（醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆新樓醫院今天（15日）舉辦「員工健康促進活動」，員工參與可獲得小禮物，還有美食分享與精油舒壓攤位，打造幸福職場，提升醫療服務的高品質與永續發展。

現場設有多個趣味互動攤位，包括節能減碳ESG宣導站、體能測驗等，並透過「防癌五部曲」、「視力1.0」、「肌力檢測」、「失智桌遊」、「九宮格健康玩」、「跟著老師動滋動」等有趣活動，邀請各職類員工參與。

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麻豆新樓醫院說，為推動醫院永續發展與提升員工福祉，院方去（2024）年底成立「永續委員會」，積極將永續理念導入醫療職場，在5月12日「國際護師節」後，面對護理人力挑戰，醫院更加深刻的體會到打造健康、幸福、且永續的工作環境刻不容緩。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，幸福的員工是提供優質醫療服務的基石，將員工視為最寶貴的資產，透過這些活動，期使創造一個更健康、更具活力的工作環境。

院方指出，院方長期重視員工健康，包括定期的員工健康檢查、心理健康輔導服務，以及建立良好的工作氛圍。醫療場所屬高壓力工作職場，壓力與生活習慣對健康影響甚鉅，為預防代謝症候群與壓力型肥胖，也鼓勵員工建立規律運動與良好飲食習慣，促進正向身心發展。

健康促進活動包含「跟著老師動滋動」律動熱身體驗。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院今（15日）舉辦「員工健康促進活動」，趣味闖關遊戲。（醫院提供）

台南市麻豆新樓醫院舉辦「員工健康促進活動」。（醫院提供）

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